Новый Land Rover Defender в России оказался дороже Discovery

Компания Jaguar Land Rover Россия объявила о старте приема заказов на первые 130 внедорожников Defender нового поколения. Названы и стартовые российские цены, которые оказались выше родственного внедорожника Discovery.

Пока в России можно заказать Defender только в 5-дверном кузове (5, 6 или 7 мест) в средней комплектации SE и и более дорогой HSE. Новый Land Rover Defender доступен в России с двумя четырехцилиндровыми дизельными двигателями объемом 2 л и мощностью 200 л.с. или 240 л.с., а также с шестицилиндровым 400-сильным бензиновым двигателем с технологией "мягкого" гибрида. Механических КПП больше нет в принципе - только гидромеханический автомат.

Цена нового Defender в России - от 4 512 000 рублей, скидка при покупке по трейд-ин - до 150 000 рублей. Для сравнения, "старшая" модель Discovery сейчас стоит от 4 435 000 рублей - во столько оценен стартовый вариант S TD6 с 3-литровым дизелем V6 на 249 л.с.

Полный прайс-лист, включающий более доступные комплектации, будет анонсирован летом, а продажи модели на российском рынке стартуют, предположительно, в октябре. Позднее до России доберутся и трехдверные варианты новинок, рассказали АвтоВестям в российском пресс-офисе марки.

Комлектация SE оснащена раздаточной коробкой передач с пониженными рядом, независимой адаптивной пневмоподвеской, светодиодными головными фарами, 20-дюймовыми литыми колесами, сиденьями с отделкой кожей, памятью настроек и электроприводом по 12 параметрам, зеркалом заднего вида ClearSight, аудиосистемой Meridian мощностью 400 Вт с 11 динамиками, сенсорным 10-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, навигационной системой, функциями Apple CarPlay и Android Auto, 12,3-дюймовой виртуальной приборной HD-панелью, технологией бесключевого доступа, 3D-системой камер кругового обзора и системой контроля "слепых" зон.

Комплектация HSE уже включает матричные светодиодные фары, сдвижную панорамную крышу, электрическую регулировку сидений по 14 параметрам, адаптивный круиз-контроль, вентиляцию первого ряда сидений, пакет расширенной отделки кожей, а лицевая часть сидений выполнена из перфорированной кожи Windsor.

Кроме того, все автомобили имеют подогревы лобового стекла, форсунок омывателя, руля, передних сидений, а также функцию стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением со смартфона.