В День России Путин поднимет флаг на Поклонной горе

В День России, 12 июня, ровно в 13 часов президент Владимир Путин примет участие в церемонии подъема государственного флага в Парке Победы на Поклонной горе на западе Москвы. Это новация этого года. Также президент вручит награждаемым золотые медали Героям Труда. При этом все награждаемые в этом году проходят тестирование на коронавирус COVID-19, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

При этом Песков добавил, что посещение концерта на Красной площади по случаю Дня России Путин не планирует. В 2020 году, вопреки традиции, в Кремле не будет традиционного ежегодного приема в честь праздника, сообщает ТАСС. Обычно прием в Кремле глава государства проводит лично, а вот концерт традиционно проходит без участия главы государства. Минтруд России напоминает в связи с эти, что в этом году 12, 13 и 14 июня являются нерабочими днями.

Церемония награждения Героев Труда обычно приурочена к 1 Мая – Дню весны и труда. Из-за пандемии коронавируса, объявленной Всемирной организацией здравоохранения 11 марта, планируемые на это время мероприятия были отложены на более поздний срок. В День России президент обычно, как правило, вручал госпремии по литературе, искусству, науке и технологиям. Но эта церемония, как добавил советник президента по культуре Владимир Толстой, в 2020 году перенесена на 24 июня. Она состоится после Парада Победы на Красной площади, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 24 июня, день исторического первого Парада Победы 1945 года, в 2020 году указом президента России объявлен нерабочим днем.