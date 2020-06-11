11 июня 202016:46

С лучком и селедочкой: картошка реабилитирована. Но не вся

С лучком и селедочкой: картошка реабилитирована. Но не вся

На прилавках появился молодой картофель. Многие следящие за своей фигурой, а также люди с диабетом стараются не употреблять его, особенно в жареном виде. Диетологи пугают: в ней слишком много крахмала.

В эфире телеканала "Россия 1" врач Сергей Агапкин уверенно заявляет: "Картофель есть, и его можно есть!" Его поддерживает и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Она говорит, что рада возможности реабилитировать картофель в глазах населения, "потому что продукт этот – хороший, это продукт для здорового питания".

"И набираем мы вес не из-за картофеля как такового, а из-за того, что либо едим его слишком много, либо готовим неправильно", — отмечает диетолог.

"Тем более что это важный источник витаминов и микроэлементов. Это и витамины группы В, и витамин С, о чем многие забывают. Раньше ранний картофель был средством от цинги. Это калий, это хром, кобальт, кремний", — перечисляет Агапкин.

Макиша добавляет, что высокое содержание кремния, например, очень важно для тех, кто хочет иметь красивые волосы и ногти.

"Кроме того, кремний является важным Q-фактором биосинтеза коллагена и других белков в нашем организме – это тоже полезно для тех, кто хочет сохранить красоту и молодость", – говорит эксперт.

Также хром – микроэлемент, который считается достаточно полезным для диабетиков и помогает в профилактике развития инсулинорезистентности.

Участвуя в процессе транспортировки глюкозы в клетку, он помогает в этом отношении работать инсулину, поясняют врачи.

Они также обращают внимание на достаточно высокое (по сравнению со многими другими овощами и корнеплодами) содержание в картофеле калия.

А это значит, что он полезен для сердца и помогает в профилактике отечности. При этом доктор Агапкин напоминает, что все-таки картофель является крахмалистым продуктом.

"Крахмал в картофеле содержится внутри клеток, и если мы возьмем и съедим сырой картофель, то процесс высвобождения этого крахмала и его переработки пищеварительными ферментами будет происходить очень и очень долго", — поясняет врач.

Другое дело, говорит он, – картофель, подвергнутый термической обработке. "У такого картофеля под действием температур происходит разрушение клеточной стенки, крахмал переходит, по сути, в жидкую фазу, и когда такой крахмал взаимодействует с ферментами нашего кишечника и поджелудочной железы, это приводит к достаточно быстрому перевариванию", — добавляет Агапкин.

Дальше переваренный крахмал превращается в глюкозу, и, попадая в кровь, вызывает гипергликемию, то есть повышение уровня глюкозы, которую организм вынужден компенсировать увеличением выброса инсулина – того самого гормона, который в избыточных количествах является для организма вредным.

Диетолог Макиша, со своей стороны, добавляет: "Важно понимать, что любые углеводы, которые мы получаем из пищи, в конечном итоге все равно будут распадаться до глюкозы, что будет приводить к повышению уровня глюкозы в крови. И вот как раз в зависимости от того, насколько быстро растет глюкоза в крови после того, как мы съели какой-то продукт питания, и будет зависеть гликемический индекс".

По гликемическому индексу продукты делят на так называемые медленные углеводы и быстрые углеводы — в зависимости от того, насколько быстро они перевариваются, и глюкоза всасывается в кровь.

Картофель уникален тем, что он может быть и "быстрым", и "медленным".

Например, картофельное пюре или запеченный картофель имеют очень высокий гликемический индекс – 90 и 95, и такой продукт не требует от нашего организма каких-либо усилий для усвоения. То есть он очень быстро усваивается, и, соответственно, очень быстро растет уровень глюкозы в крови.

Гликемический индекс у жареной картошки не многим ниже – 80, а у просто отварного картофеля – 70, что уже приближается к нормальным значениям.

Еще меньше он у картофеля, отваренного "в мундире", — 65.

Помимо прочего, имеет значение и температура продукта, когда мы его употребляем.

Например, охлажденный картофель, тем более сваренный в мундире, — это однозначно полезный для здоровья продукт, отмечают эксперты.

"Потому что он содержит уже тот крахмал, который мы называем резистентным. А резистентный крахмал – это, по сути, тот самый пребиотик, который необходим для поддержания нормальной кишечной микрофлоры", — поясняет врач-диетолог.

Сергей Агапкин, со своей стороны, добавляет, что любой из этих видов картофеля может стать полезнее, если его перед употреблением охладить.

"Даже люди с диабетом могут позволить себе картофель, если правильно его готовят: едят в охлажденном виде и комбинируют его с овощами, белками или жирами", — говорит Марина Макиша.

"То есть, например, та же самая холодная картошечка в мундире с кусочком селедки (которая и белки, и жиры содержит) — вполне возможный вариант перекуса или даже какого-то ужина для человека с сахарным диабетом", — дает совет врач-диетолог.

При этом эксперты напоминают, что зрелый картофель содержит больше крахмалистых веществ и с точки зрения питательной ценности, насыщения, он богаче.

"А вот молодой картофель отличается своим сладковатым вкусом, потому что как раз те углеводы, которые начинают накапливаться в клубне, и там содержится большее количество воды, поэтому калорийность молодого картофеля на 100 граммов продукта будет чуть пониже", – поясняет Марина Макиша.

Завершая передачу, доктор Агапкин напутствует: "Ешьте картофель охлажденным и в разумных количествах!"

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