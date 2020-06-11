Из-за аварии "Норникель" может отказаться от дивидендов

Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил акционерам отказаться от выплаты дивидендов за 2020 год. Разлив топлива в Норильске повлияет на финансовое положение компании, и отказ от выплат акционерам создаст запас прочности компании.

Холдинг "Интеррос" Владимира Потанина направил письмо с таким предложением крупнейшим акционерам "Норникеля" — "РусАлу" и Crispian. "Норникель" бросил все силы на ликвидацию аварии и восстановление пострадавшей экологии и репутации, указано в письме, которое цитирует "Интерфакс".

"Норникель" — крупнейший в мире производитель палладия и первоклассного никеля. "РусАл" — крупнейший мировой производитель качественного алюминия.

Ранее Потанин уже предлагал "РусАлу" не выплачивать дивиденды в 2020 году из-за пандемии и падения спроса на сырье на глобальных рынках, но "РусАл" отклонил предложение. На долю "РусАла" приходится около 26% выплат, и они много лет почти полностью покрывают платежи по долгу "РусАла".

Рыночная стоимость "Норникеля" уже упала на несколько миллиардов долларов с момента аварии. 11 июня падение стоимости акций продолжилось.

Компания готова ограничить дивиденды за 2020 года минимальным уровнем в $1 миллиард. Стоит отметить, что это намного меньше, чем акционеры получают в этом году по дивидендам за 2019 год на общую сумму $4,8 миллиарда.

"Норникель" оценивал расходы на ликвидацию загрязнений в размере $150 миллионов. Компания еще выплатит штрафы после расследования Росприроднадзора. В итоге капзатраты компании могут вырасти на 5-10%, сообщил старший вице-президент, финансовый директор Сергей Малышев.

"Интеррос" Владимира Потанина владеет около 34% акций "Норникеля", "РусАл" — 27,8%, доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова — 4,2% акций.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК", которая входит в группу компаний "Норильский никель", произошло проседание фундамента одного из резервуаров. На дорогу, а затем и в соседние реки вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. Разлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня. По версии следствия, резервуар требовал ремонта еще два года назад, но его ввели в эксплуатацию без заключения экспертизы.