Данные с электронных пропусков москвичей удалят после завершения судов по штрафам

Личные данные, которые использовали жители Москвы для оформления электронных пропусков, будут удалены после завершения всех судов по штрафам. Об этом рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, сообщает РИА Новости.

Электронные пропуска для поездок на работу и в другие места были введены в Москве и Московской области с 15 апреля. Для их получения нужно было ввести ряд данных. С 9 июня в Москве отменили цифровые пропуска.



Ранее сообщалось, что в столице уже аннулировали более 12 тысяч штрафов за неправильные пропуска.