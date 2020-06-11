Крупнейший банк Великобритании оштрафован за обращение с ипотечными заемщиками

Крупнейший банк Великобритании Lloyds был оштрафован Управлением финансового надзора (FCA) на 64 миллиона фунтов (81,2 миллиона долларов США) за плохое обращение с сотнями тысяч ипотечных клиентов, испытывающих финансовые трудности, передает Reuters.

В заявлении FCA говорится, что Lloyds и его подразделения Bank of Scotland и The Mortgage Business также выплатили около 300 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации 526 тысячам клиентов.

Штраф является самым крупным, наложенным наблюдателем за сбои, связанные с ипотекой, он составил бы 91,5 миллиона фунтов, если бы Lloyds не согласился принять выводы регулятора на раннем этапе.

Столь крупный штраф был наложен на в довольно трудные для банка времена Lloyds, поскольку миллионы клиентов британских банков изо всех сил пытаются свести концы с концами после пандемии коронавируса, причем многие были вынуждены взять ипотечные каникулы.

"Из-за недостаточного понимания обстоятельств своих клиентов банки рискуют несправедливо рассматривать дела более четверти миллиона клиентов, имеющих задолженность по ипотечным кредитам, в течение нескольких лет", — сказал Марк Стюард, исполнительный директор FCA по вопросам правоприменения и надзора за рынком.

В период с апреля 2011 года по декабрь 2015 года банки не смогли помочь уязвимым клиентам, как выяснили FCA, из-за распада брака, смерти супруга, потери работы и в одном случае, когда член семьи пропал без вести.

Некоторые из ошибок были выявлены в 2011 году, но не были исправлены. Выборка из 100 клиентских файлов за 2014-15 годы показала несправедливое обращение более чем в трети из них.