Момент аварии московского полицейского на мотоцикле и таксиста попал на видео

На Мосфильмовской улице столкнулись такси и полицейский мотоцикл — видео момента аварии опубликовал Департамент транспорта Москвы.

Опубликованные кадры демонстрируют выезд таксиста перед мчащим мотоциклом, после чего происходит столкновение. От удара полицейского подбросило в воздух и закрутило, после чего он, пролетев пару десятков метров, упал на газон.

Полицейский, по словам очевидцев, получил тяжелые травмы. По предварительной информации, сотрудник ДПС попал в аварию во время преследования нарушителя.