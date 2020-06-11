Английская премьер-лига потеряла из-за пандемии миллиард фунтов

Пандемия коронавируса, последствия которой испытывают и будут еще долго испытывать разного рода спортивные организации, отобрала у 20 клубов премьер-лиги Англии 1 млрд фунтов или 1,12 млрд евро. И это при том, что год назад доходы участников чемпионата впервые превысили 5 млрд фунтов стерлингов.

Как уже сообщали Вести.Ru, отдельные клубы уже считают убытки: в частности, "Манчестер Юнайтед" в мае сообщил, что два месяца простоя обошлись команде в 28 млн фунтов или 31,5 млн евро. При этом финансовые аналитики клуба ожидают, что окончательная сумма будет гораздо выше.

Известная британская консалтинговая компания Deloitte, анализируя влияние кризиса на финансовые показатели футбольных организаций, подсчитала, что доходы команд высшего английского дивизиона снизятся на 1 млрд фунтов по итогам сезона-2019-2020.

При этом половина указанной суммы – это компенсация вещателям и потеря доходов от поведения матчей, сообщает ВВС. Эти доходы уже не вернутся к кубам. Оставшаяся часть недополученных средств может быть перенесена на сезон-2020-2021, если нынешний чемпионат и следующий будут доиграны.