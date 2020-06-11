11 июня 202018:05

Природа включила конвекцию: Россию в выходные ждут ливни с градом

Природа включила конвекцию: Россию в выходные ждут ливни с градом

В московском регионе объявлено экстренное предупреждение о грозе и сильном ливне до конца четверга. 11 июня. Такие же предупреждения, но по пятнице, 12 июня, распространены в Поволжье. На видеосвязи со студией канала "Россия 24" находится ведущий специалист Центра ФОБОС Елена Волосюк.

Что же — опять ждать потопов? Боюсь, что да. Сегодня, как и ожидалось, включились процессы конвекции, так что вечером местами пройдут дожди в сопровождении раскатов грома. А 11 июня с севера подойдет грозовой фронт, и тогда ненастье разгуляется не на шутку.

В Башкирии – ливень с градом. В Свердловской области и Сыктывкаре – ливень. В Челябинской области – сильный дождь.

Днем 11 июня эпицентр непогоды переместился в северные регионы европейской России на Урал. Ливни обрушились на Вологодскую область и республику Коми. Дожди, местами с градом, зарядили в Башкирии, Удмуртии. Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях.

Тем временем в центре России продолжают сказываться последствия вчерашнего ненастья. По сообщениям местных жителей в Калязинском районе Тверской области вышедшая из берегов река размыла дорогу. Прервано транспортное сообщение между пятью деревнями.

Восстанавливают поврежденную дождем трассу и в Подмосковье. Ведутся работы по ремонту моста через реку Незнайка вблизи деревни Большая Покровка в Новой Москве.

Данные метеолокаторов говорят о том, что Русская равнина со всех сторон окружена мощными облаками. Самые обширные облачные массивы, связанные с холодным фронтом, наблюдаются на севере Нечерноземья. А у западных границ отдельные вершины достигают 12 километров. Здесь уже начали греметь грозы

Действие холодного фронта уже ощущается в Северо-Западном федеральном округе. В Новгородской области на расстоянии менее 150 километров температура отличается почти на 10 градусов. В то же время в российской столице к трем часам дня столбики термометров добрались до 30-градусной отметки. А в Краснодаре всего две десятых осталось до рекорда жары 2010 года, это +34,5!

Зона осадков, связанная с холодным фронтом, медленно смещается к югу. 12 июня она накроет среднюю полосу страны и принесет более 10 миллиметров осадков. Москву фронт будет проходить в дневные часы в стадии максимального развития. Так что в столице ливни и грозы вновь ожидаются сильными.

Север страны уже оказался в холоде, и здесь ожидается не выше +10 градусов. А во всей южной половине будет царить 30-градусная жара. Причем, на юге России столбики термометров будут подниматься выше отметки +35.

Для севера и юга завтра ситуация коренным образом не изменится. А вот средние широты разделят две воздушные массы. На юге Центрального района 25-30 градусов в Черноземье и выше. А на севере Нечерноземья жара спадет, похолодает до 20 градусов.

В Москве +30 градусов, прогрев продолжается и под угрозой рекорд 1998 года, когда 11 июня была зафиксирована температура +31,3 градуса. Но за счет дневной конвекции в небе над столицей будут расти шапки мощных кучевых облаков, и в конце рабочего дня в отдельных районах не исключены короткие грозовые ливни. Жара начнет спадать лишь с заходом солнца. А ночью, с приближением атмосферного фронта, к столице подойдет гряда грозовых облаков.

В пятницу, 12 июня, москвичей ждут ливни с грозами, местами с градом и шквалистым усилением ветра. Наиболее сильными они ожидаются завтра днем и суммарно принесут от 25 до 30 миллиметров осадков или порядка 40% месячной нормы. При этом ощутимое снижение температуры придется на вторую половину дня. К тому же усилится северо-восточный ветер.

А в субботу, когда с севера, прорвется холодный воздух, столбики термометров в Москве могут не дотянуться даже до +20. Но в воскресенье. 13 июня, погода успокоится, и немного потеплеет. А в начале новой недели вернется настоящее лето.

Текст: Метеовести

Сейчас

18:05

Собянин: с 7 мая идет постоянное снижение показателей по коронавирусу

17:50

США обвинили Международный уголовный суд в коррупции

17:26

Собянин подписал закон о проведении онлайн-голосования

15:59

Данные с электронных пропусков москвичей удалят после завершения судов по штрафам

15:29

В День России Путин поднимет флаг на Поклонной горе

14:56

Путин поддержал кандидатуру Белозерцева на выборах пензенского губернатора

14:09

Москва оплатит работодателям тестирование сотрудников на коронавирус

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Собянин: с 7 мая идет постоянное снижение показателей по коронавирусу

Собянин: с 7 мая идет постоянное снижение показателей по коронавирусу

21 минута назад
США обвинили Международный уголовный суд в коррупции

США обвинили Международный уголовный суд в коррупции

35 минут назад
Анархия в Сиэтле: бунтари требуют сегрегации и роспуска полиции

Анархия в Сиэтле: бунтари требуют сегрегации и роспуска полиции

42 минуты назад
Данные с электронных пропусков москвичей удалят после завершения судов по штрафам

Данные с электронных пропусков москвичей удалят после завершения судов по штрафам

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 12 июня

12:55

Вручение Госнаград и церемония подъема государственного флага России
20:40

Мы - вместе! Концерт, посвященный Дню России
Все трансляции
Из-за аварии "Норникель" может отказаться от дивидендов

Из-за аварии "Норникель" может отказаться от дивидендов

2 часа назад
Калифорнийского профессора отстранили за отказ отменить экзамены для черных

Калифорнийского профессора отстранили за отказ отменить экзамены для черных

41 минута назад
С лучком и селедочкой: картошка реабилитирована. Но не вся

С лучком и селедочкой: картошка реабилитирована. Но не вся

1 час назад
В Краснодарском крае отменен пропускной режим

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

1 час назад
Олег Митяев спас Марину Есипенко от Никиты Джигурды

Олег Митяев спас Марину Есипенко от Никиты Джигурды

4 часа назад
Внутренние границы Шенгена откроются 15 июня, внешние 1 июля. Но не для всех

Внутренние границы Шенгена откроются 15 июня, внешние 1 июля. Но не для всех

4 часа назад
Аккаунт Ефремова засветился в мессенджере, невзирая на запрет пользоваться интернетом

Аккаунт Ефремова засветился в мессенджере, невзирая на запрет пользоваться интернетом

3 часа назад
Вакарчук уходит из Верховной рады

Вакарчук уходит из Верховной рады

1 час назад
Биологи впервые напечатали орган внутри тела грызунов

Биологи впервые напечатали орган внутри тела грызунов

10.06.2020 14:30
Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

3 часа назад
К юбилею маэстро: программы и концерты с участием пианиста-виртуоза Дениса Мацуева

К юбилею маэстро: программы и концерты с участием пианиста-виртуоза Дениса Мацуева

6 часов назад
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

8 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет фильм "Движение вверх" 12 июня

Телеканал "Россия 1" покажет фильм "Движение вверх" 12 июня

10.06.2020 08:58
Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

09.06.2020 16:05
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Собянин подписал закон о проведении онлайн-голосования

Собянин подписал закон о проведении онлайн-голосования

54 минуты назад
Майкла Фелпса назвали атлетом XXI века. Россиян нет в Топ-100

Майкла Фелпса назвали атлетом XXI века. Россиян нет в Топ-100

1 час назад
К Параду Победы все готово, заявил Шойгу

К Параду Победы все готово, заявил Шойгу

1 час назад
В Москве установили первый пешеходный переход с "умной" подсветкой

В Москве установили первый пешеходный переход с "умной" подсветкой

1 час назад
В Балашихе жители стали заложниками спора управляющих компаний

В Балашихе жители стали заложниками спора управляющих компаний

1 час назад
Госдолг США впервые в истории превысил $26 триллионов

Госдолг США впервые в истории превысил $26 триллионов

2 часа назад
Посольство США в Зимбабве будет стоять на улице Флойда

Посольство США в Зимбабве будет стоять на улице Флойда

2 часа назад
Автор "Гарри Поттера" впервые рассказала о пережитом сексуальном насилии

Автор "Гарри Поттера" впервые рассказала о пережитом сексуальном насилии

3 часа назад
Россияне приобрели новые привычки в путешествиях

Россияне приобрели новые привычки в путешествиях

3 часа назад
Паразитолог: клещи с боррелиозом есть по всей России

Паразитолог: клещи с боррелиозом есть по всей России

3 часа назад
Путин поддержал кандидатуру Белозерцева на выборах пензенского губернатора

Путин поддержал кандидатуру Белозерцева на выборах пензенского губернатора

3 часа назад
На похоронах Захарова венка от Ефремова не было

На похоронах Захарова венка от Ефремова не было

3 часа назад
Подписан приказ об увольнении росгвардейца, угрожавшего подкинуть наркотики

Подписан приказ об увольнении росгвардейца, угрожавшего подкинуть наркотики

3 часа назад
Москва оплатит работодателям тестирование сотрудников на коронавирус

Москва оплатит работодателям тестирование сотрудников на коронавирус

3 часа назад
ВОЗ: пандемия коронавируса набирает обороты в Африке

ВОЗ: пандемия коронавируса набирает обороты в Африке

4 часа назад
Оставленный в одиночестве на несколько дней мальчик выпал с 5 этажа

Оставленный в одиночестве на несколько дней мальчик выпал с 5 этажа

4 часа назад
Бельгийского принца оштрафовали на 10 тысяч евро за нарушение карантина

Бельгийского принца оштрафовали на 10 тысяч евро за нарушение карантина

4 часа назад
Водитель большегруза устроил смертельную аварию и соврал, что не виноват. Видео

Водитель большегруза устроил смертельную аварию и соврал, что не виноват. Видео

5 часов назад
Роспотребнадзор: дезинфекция тротуаров и дорог не имеет смысла

Роспотребнадзор: дезинфекция тротуаров и дорог не имеет смысла

5 часов назад
Причастного к убийству Джорджа Флойда экс-полицейского отпустили под залог

Причастного к убийству Джорджа Флойда экс-полицейского отпустили под залог

5 часов назад
"Как вам?" Нурмагомедов показал лучшие удары Гэтжи

"Как вам?" Нурмагомедов показал лучшие удары Гэтжи

5 часов назад
Сатирика Трушкина похоронят 12 июня

Сатирика Трушкина похоронят 12 июня

5 часов назад
Как выходить из самоизоляции больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Как выходить из самоизоляции больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями

5 часов назад
Песков: президент может выступить на тему поправок в Конституцию

Песков: президент может выступить на тему поправок в Конституцию

5 часов назад
Россиянам стали доступны групповые видеозвонки в Viber

Россиянам стали доступны групповые видеозвонки в Viber

6 часов назад
Из точки А в точку Б: что нужно знать и сделать, чтобы отправиться отдыхать на машине

Из точки А в точку Б: что нужно знать и сделать, чтобы отправиться отдыхать на машине

6 часов назад
Сенсационное открытие: яйцеклетка человека сама выбирает себе "мужчин"

Сенсационное открытие: яйцеклетка человека сама выбирает себе "мужчин"

6 часов назад
В столице отменили уже более 12 000 штрафов за неправильные пропуска

В столице отменили уже более 12 000 штрафов за неправильные пропуска

6 часов назад
В Москве полицейские спасли жизнь мужчине, предложив выпить

В Москве полицейские спасли жизнь мужчине, предложив выпить

6 часов назад
Появилось видео, как экс-футболист порвал трубу с кипятком перед тем, как свариться

Появилось видео, как экс-футболист порвал трубу с кипятком перед тем, как свариться

6 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку