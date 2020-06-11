В Балашихе жители стали заложниками спора управляющих компаний

В подмосковной Балашихе жители нескольких десятков домов получили сразу по две квитанции на оплату коммунальных услуг. Люди стали заложниками спора между двумя управляющими компаниями. Новую назначили после прокурорской проверки в отношении прежних управленцев. Однако те оспорили решение в суде, и теперь жильцы не знают, кому платить.

Собрать деньги за коммуналку с жильцов решили сразу две организации. Сначала счет пришел от старой управляющей компании, а через пару дней люди получили квитанции от новой.

- Те говорят про этих, что это аферисты. А эти — про тех тоже самое. Не платите, это афера все.

В феврале этого года в отношении компании "Квант 7" была прокурорская проверка. Оказалось, жилищная организация несколько раз подделывала протоколы общих собраний жильцов. В итоге 45 домов, включая 15-й на улице Терешковой, передали другой управляющей компании.

"Прокуратурой было вынесено представление ГЖИ МО об исключении данных домов из лицензии ООО "Квант 7", — сообщил Владимир Шелухин, первый заместитель руководителя Главного управления Государственной жилищной инспекции Московской области.

С 1 мая по решению областной жилищной инспекции домами поручили управлять компании "Русевросервис". Она и разложила по почтовым ящикам квитанции на оплату.

"Следом неизвестными лицами в жилетках с надписями "Квант 7" были произведены взломы почтовых ящиков. Были выпущены платежки с другими лицевыми счетами. Это мошеннические действия", — объясняет Александр Завгородний, заместитель генерального директора компании "Русевросервис".

В "Кванте" утверждают, что все законно. Решение жилинспекции они оспорили. Исполнительный лист выдан арбитражным судом 21 мая.

"Наши квитанции являются единственными законными, так как это подтверждено решением суда", — утверждает Павел Куликов, генеральный директор компании ''Квант 7''.

Пока в "Русевросервисе" готовят встречный иск, жители 15-ого дома решили присмотреться к новой управляющей компании. Работой "Кванта 7" многие были недовольны. Крыша дома течет уже 10 лет, говорят жильцы, по стенам трещины, дворы заброшены.

- Они не делают, что прописано в платежках. Ничего не делают.

"Русевросервис" на деле себя пока не проявил, но платить за коммуналку в жилинспекции людям рекомендовали именно им. Многие окончательно запутались и решили пока не платить никому.