Вакарчук уходит из Верховной рады

Лидер украинской группы "Океан Эльзы", народный депутат, член политсовета партии "Голос" принял решение о сложении своих полномочий. По его словам, он уже подал в Верховную раду соответствующее заявление. Об этом музыкант рассказал во время брифинга.

Святослав Вакарчук заявил, что следующий этап его миссии — дать возможность молодым людям стать лидерами будущего. В планах музыканта большой образовательный проект, о котором он расскажет позже.

По мнению пока еще народного депутата, он частично выполнил цель, с которой пришел в политику — привел в Раду новых, качественных людей.

Когда полномочия Вакарчука будут официально прекращены, его мандат передадут следующему по номеру в партийном списке. Как сообщает "Интерфакс", потенциальным кандидатом является Алина Свидерская, жена бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

Фракция "Голос" появилась в Раде после выборов в июле 2019 года. Вакарчук возглавил партию, а в марте 2020 года оставил пост председателя.