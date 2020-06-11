Чемпионат MotoGP будет состоять из 13 этапов. Четыре гонки под вопросом

Организаторы главного турнира в мировом мотоспорте – первенства MotoGP, — опубликовали календарь нынешнего, укороченного из-за пандемии коронавируса, сезона. Он стартует 19 и 26 июля сдвоенным этапом на автодроме в испанском Хересе и будет состоять как минимум из 13 гонок.

Сдвоенными также будут гонки в австрийском Шпильберге (16 и 23 августа), итальянском Мизано (13 и 20 сентября), испанских Арагоне (18 и 25 октября) и Валенсии (8 и 15 ноября). Кроме этого, этапы пройдут в Чехии (9 августа), Каталонии (27 сентября) и Франции (11 октября). Проведение Гран-при Аргентины, США, Таиланда и Малайзии должно быть подтверждено до 31 июля, но эти гонки остаются под вопросом.