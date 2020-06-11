К Параду Победы все готово, заявил Шойгу

К Параду Победы все готово, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании Совета безопасности.

Владимир Путин, в свою очередь, призвал обеспечить полную безопасность гостей во время торжественных мероприятий, сообщает телеканал "Россия 24".

Напомним, традиционный Парад Победы, который проходит 9 мая, был перенесен на 24 июня из-за эпидемии коронавируса COVID-19. В этот день Москву посетят 12 глав государств, добавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее стало известно, что по Красной площади пройдут 14 тысяч военнослужащих, 232 боевых машины, 20 из которых будут показаны впервые. В небе над столицей пролетят 75 самолетов и вертолетов.