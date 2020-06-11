11 июня 202017:27

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

На Кубани отменен пропускной режим. Такое решение было принято по инициативе губернатора региона. Предложение Вениамина Кондратьева поддержали глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, первый замгубернатора Андрей Алексеенко и руководитель краевого Министерства здравоохранения Евгений Филиппов, сообщает ГТРК "Кубань" со ссылкой на оперштаб.

Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня. С этого времени для передвижения по краю не нужно наличие красного пропуска. Границы муниципалитетов будут открыты и передвигаться на автомобилях можно будет без ограничений.

Отметим также, что с 12 июня на Кубани открываются театры (для репетиций), музеи и тренировочные комплексы, для тех, кто занимается спортом профессионально. Также возобновляют деятельность гостиницы (до 50 номеров) при условии соблюдения строгих требований Роспотребнадзора. А с 13 июня в крае начнут работать непродовольственные рынки на открытом воздухе.

Текст: ГТРК "Кубань"

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