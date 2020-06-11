Собянин подписал закон о проведении онлайн-голосования

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования.

Документ размещен 11 июня на официальном сайте мэра и столичного правительства.

Сообщается, что в соответствии с федеральным законодательством распоряжение регламентирует порядок онлайн голосования на выборах в органы государственной власти мегаполиса, а также местного самоуправления внутригородских муниципальных образований.