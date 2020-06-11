Тема:

Беспорядки в США 39 минут назад

11 июня 202018:01 Екатерина Шамаева

Анархия в Сиэтле: бунтари требуют сегрегации и роспуска полиции

Анархия в Сиэтле: бунтари требуют сегрегации и роспуска полиции

В американском Сиэтле (штат Вашингтон) протестующие продолжают удерживать несколько районов в административном центре. Они объявили эту территорию "свободной зоной", не пускают туда полицию и уже выбрали себе предводителя. Дональд Трамп потребовал от властей штата как можно быстрее навести там порядок.

"Это место – теперь собственность жителей Сиэтла". Такие надписи уже не редкость в так называемой "автономной зоне" в центре столицы штата Вашингтон.

После того, как протестующие анархистского толка заняли полицейский участок, здесь не встретить стражей порядка.

Теперь над ним висит табличка: "Народный департамент Сиэтла". Но власти штата о таком развитии событий похоже узнают из СМИ.

Пока протестующие смотрят образовательные фильмы про историю рабства и права темнокожих, в "Твиттере" разворачивается противостояние Дональда Трампа и местных властей:

Президент США заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы, а в адрес губернатора и мэра сказал, что над ними просто насмехаются.

Трамп потребовал немедленно восстановить порядок в городе, в противном случае он пообещал сделать это сам.

В ответ мэр посоветовала президенту вернуться в свой бункер, где (как сообщала пресса) он укрывался во время протестов в Вашингтоне.

Прореспубликанские СМИ поддерживают позицию Трампа. С телеканалов сообщается, что анархисты требуют не только роспуска полиции, но и немедленных повторных расследований всех дел в отношении не-белых заключенных, отпустить из тюрем вообще всех заключенных, разрешить бездомным жить, где им хочется.

Кроме того, они хотят еще и сегрегации в больницах: чтобы чернокожие врачи и медсестры занимались только чернокожими пациентами.

"Хотят сегрегации — как вам это? И они хотят амнистии для всех участников беспорядков", — сообщает с экрана одного из американских телеканалов ведущий Такер Карслон.

То, о чем он говорит, действительно, одно из условий протестующих в Сиэтле. В коллективном письме они требуют, чтобы больницы нанимали темнокожих врачей, а те, в свою очередь, лечили темнокожих больных.

Тем временем в других городах США продолжают избавляться от того, что напоминает о неоднозначной американской истории.

В Ричмонде демонстранты снесли статую президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису. Памятник сбросили в озеро.

Продолжается и дискуссия о реформировании полиции. Эта тема в преддверии выборов становится все более актуальной.

"Весь мир видел жестокость произошедшего. И миллионы людей вынуждены сейчас действовать. Они видели, как офицер держал свое колено на шее и лице мужчины восемь минут 46 секунд, как он буквально душил его жизнь. Настал переломный момент в американской истории, когда мы должны провести значительные реформы в нашей полиции. Это давно назрело", — говорит вице-президент США 2009-2017 годов Джо Байден.

В борьбе с расизмом в современных Соединенных Штатах все чаще переходят черту. Американский рэпер Айс Кьюб опубликовал несколько твитов. В одном из них — картина, на которой люди играют в "монополию" на спинах черных рабов, в другом написал, что в египетскому плену на месте евреев на самом деле был темнокожий народ. Многие комментаторы уже обвинили Айс Кьюба в антисемитизме.

Ранее по теме

Сейчас

18:05

Собянин: с 7 мая идет постоянное снижение показателей по коронавирусу

17:50

США обвинили Международный уголовный суд в коррупции

17:26

Собянин подписал закон о проведении онлайн-голосования

15:59

Данные с электронных пропусков москвичей удалят после завершения судов по штрафам

15:29

В День России Путин поднимет флаг на Поклонной горе

14:56

Путин поддержал кандидатуру Белозерцева на выборах пензенского губернатора

14:09

Москва оплатит работодателям тестирование сотрудников на коронавирус

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Собянин: с 7 мая идет постоянное снижение показателей по коронавирусу

Собянин: с 7 мая идет постоянное снижение показателей по коронавирусу

18 минут назад
США обвинили Международный уголовный суд в коррупции

США обвинили Международный уголовный суд в коррупции

32 минуты назад
Анархия в Сиэтле: бунтари требуют сегрегации и роспуска полиции

Анархия в Сиэтле: бунтари требуют сегрегации и роспуска полиции

39 минут назад
Данные с электронных пропусков москвичей удалят после завершения судов по штрафам

Данные с электронных пропусков москвичей удалят после завершения судов по штрафам

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 12 июня

12:55

Вручение Госнаград и церемония подъема государственного флага России
20:40

Мы - вместе! Концерт, посвященный Дню России
Все трансляции
Из-за аварии "Норникель" может отказаться от дивидендов

Из-за аварии "Норникель" может отказаться от дивидендов

2 часа назад
Калифорнийского профессора отстранили за отказ отменить экзамены для черных

Калифорнийского профессора отстранили за отказ отменить экзамены для черных

38 минут назад
С лучком и селедочкой: картошка реабилитирована. Но не вся

С лучком и селедочкой: картошка реабилитирована. Но не вся

1 час назад
В Краснодарском крае отменен пропускной режим

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

1 час назад
Олег Митяев спас Марину Есипенко от Никиты Джигурды

Олег Митяев спас Марину Есипенко от Никиты Джигурды

4 часа назад
Внутренние границы Шенгена откроются 15 июня, внешние 1 июля. Но не для всех

Внутренние границы Шенгена откроются 15 июня, внешние 1 июля. Но не для всех

4 часа назад
Аккаунт Ефремова засветился в мессенджере, невзирая на запрет пользоваться интернетом

Аккаунт Ефремова засветился в мессенджере, невзирая на запрет пользоваться интернетом

3 часа назад
Вакарчук уходит из Верховной рады

Вакарчук уходит из Верховной рады

1 час назад
Биологи впервые напечатали орган внутри тела грызунов

Биологи впервые напечатали орган внутри тела грызунов

10.06.2020 14:30
Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

3 часа назад
К юбилею маэстро: программы и концерты с участием пианиста-виртуоза Дениса Мацуева

К юбилею маэстро: программы и концерты с участием пианиста-виртуоза Дениса Мацуева

6 часов назад
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

8 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет фильм "Движение вверх" 12 июня

Телеканал "Россия 1" покажет фильм "Движение вверх" 12 июня

10.06.2020 08:58
Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

09.06.2020 16:05
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Собянин подписал закон о проведении онлайн-голосования

Собянин подписал закон о проведении онлайн-голосования

51 минута назад
Майкла Фелпса назвали атлетом XXI века. Россиян нет в Топ-100

Майкла Фелпса назвали атлетом XXI века. Россиян нет в Топ-100

1 час назад
К Параду Победы все готово, заявил Шойгу

К Параду Победы все готово, заявил Шойгу

1 час назад
В Москве установили первый пешеходный переход с "умной" подсветкой

В Москве установили первый пешеходный переход с "умной" подсветкой

1 час назад
В Балашихе жители стали заложниками спора управляющих компаний

В Балашихе жители стали заложниками спора управляющих компаний

1 час назад
Госдолг США впервые в истории превысил $26 триллионов

Госдолг США впервые в истории превысил $26 триллионов

2 часа назад
Посольство США в Зимбабве будет стоять на улице Флойда

Посольство США в Зимбабве будет стоять на улице Флойда

2 часа назад
Автор "Гарри Поттера" впервые рассказала о пережитом сексуальном насилии

Автор "Гарри Поттера" впервые рассказала о пережитом сексуальном насилии

2 часа назад
Россияне приобрели новые привычки в путешествиях

Россияне приобрели новые привычки в путешествиях

3 часа назад
Паразитолог: клещи с боррелиозом есть по всей России

Паразитолог: клещи с боррелиозом есть по всей России

3 часа назад
Путин поддержал кандидатуру Белозерцева на выборах пензенского губернатора

Путин поддержал кандидатуру Белозерцева на выборах пензенского губернатора

3 часа назад
На похоронах Захарова венка от Ефремова не было

На похоронах Захарова венка от Ефремова не было

3 часа назад
Подписан приказ об увольнении росгвардейца, угрожавшего подкинуть наркотики

Подписан приказ об увольнении росгвардейца, угрожавшего подкинуть наркотики

3 часа назад
Москва оплатит работодателям тестирование сотрудников на коронавирус

Москва оплатит работодателям тестирование сотрудников на коронавирус

3 часа назад
ВОЗ: пандемия коронавируса набирает обороты в Африке

ВОЗ: пандемия коронавируса набирает обороты в Африке

3 часа назад
Оставленный в одиночестве на несколько дней мальчик выпал с 5 этажа

Оставленный в одиночестве на несколько дней мальчик выпал с 5 этажа

4 часа назад
Бельгийского принца оштрафовали на 10 тысяч евро за нарушение карантина

Бельгийского принца оштрафовали на 10 тысяч евро за нарушение карантина

4 часа назад
Водитель большегруза устроил смертельную аварию и соврал, что не виноват. Видео

Водитель большегруза устроил смертельную аварию и соврал, что не виноват. Видео

5 часов назад
Роспотребнадзор: дезинфекция тротуаров и дорог не имеет смысла

Роспотребнадзор: дезинфекция тротуаров и дорог не имеет смысла

5 часов назад
Причастного к убийству Джорджа Флойда экс-полицейского отпустили под залог

Причастного к убийству Джорджа Флойда экс-полицейского отпустили под залог

5 часов назад
"Как вам?" Нурмагомедов показал лучшие удары Гэтжи

"Как вам?" Нурмагомедов показал лучшие удары Гэтжи

5 часов назад
Сатирика Трушкина похоронят 12 июня

Сатирика Трушкина похоронят 12 июня

5 часов назад
Как выходить из самоизоляции больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Как выходить из самоизоляции больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями

5 часов назад
Песков: президент может выступить на тему поправок в Конституцию

Песков: президент может выступить на тему поправок в Конституцию

5 часов назад
Россиянам стали доступны групповые видеозвонки в Viber

Россиянам стали доступны групповые видеозвонки в Viber

6 часов назад
Из точки А в точку Б: что нужно знать и сделать, чтобы отправиться отдыхать на машине

Из точки А в точку Б: что нужно знать и сделать, чтобы отправиться отдыхать на машине

6 часов назад
Сенсационное открытие: яйцеклетка человека сама выбирает себе "мужчин"

Сенсационное открытие: яйцеклетка человека сама выбирает себе "мужчин"

6 часов назад
В столице отменили уже более 12 000 штрафов за неправильные пропуска

В столице отменили уже более 12 000 штрафов за неправильные пропуска

6 часов назад
В Москве полицейские спасли жизнь мужчине, предложив выпить

В Москве полицейские спасли жизнь мужчине, предложив выпить

6 часов назад
Появилось видео, как экс-футболист порвал трубу с кипятком перед тем, как свариться

Появилось видео, как экс-футболист порвал трубу с кипятком перед тем, как свариться

6 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку