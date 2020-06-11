Белоусов: власти могут смягчить условия выдачи льготных кредитов системообразующим предприятиям

Власти могут смягчить условия выдачи льготных кредитов системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Правительство рассматривает вопрос об уточнении условий сокращения выручки предприятий. Возможно, условия избыточно жесткие. Выборка по этой программе (льготного кредитования — прим. ред.) идет достаточно вяло, отметил Белоусов, сообщает "Интерфакс". Это свидетельствует о том, что обстановка в ряде системообразующих предприятий не так плоха, подчеркнул первый вице-премьер.

Между тем член правления компании "Рейл Сервис" Сергей Гущин предложил убрать из перечня условие снижения выручки на 30% для получения льготного кредита.

По мнению Гущина, такое условие не отражает финансового состояния предприятия, а также дает возможность для манипулирования. "Предприятие может отвести выручку на следующий год, чтобы ее занизить. Или на другие компании переводить", — пояснил Гущин.