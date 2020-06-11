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11 июня 202017:42

Могут ли налоги принести демократию в Саудовскую Аравию?

Mikhail Metzel/imago-images.de/Global Look Press

До 2018 года Саудовская Аравия была одной из немногих стран мира, где отсутствовали какие-либо налоги. Гигантские нефтяные доходы с лихвой покрывали все государственные расходы королевства. Однако два года назад резкое сокращение спроса на "черное золото" на мировом рынке заставило Саудовскую Аравию — наряду с другими соседними нефтяными автократиями — ввести новый налог на добавленную стоимость в размере 5% на большинство товаров и услуг. Никто не любит платить налоги, особенно те, кто никогда этого раньше не делал. Многие граждане стали жаловаться, что налоги накладывают на них ненужное финансовое бремя, пишет The Atlantic.

Этой весной из-за экономического кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, спрос на нефть упал еще больше, причем цены в какой-то момент даже вошли в отрицательную зону. Столкнувшись с ростом бюджетного дефицита, саудовское правительство решило сократить расходы и утроить налог, который оно ввело в 2018 году.

Саудовская Аравия не одинока в стремлении найти эффективное решение для преодоления последствий пандемии. Во всем мире страны вводят дополнительные налоги и сборы. И хотя чиновники настаивают, что многие из этих мер носят временный характер (то есть до восстановления экономики), налоги могут коренным образом изменить отношение людей к своему правительству, потенциально спровоцировав крупные социальные изменения.

Для Саудовской Аравии новые налоговые ставки и меры жесткой экономии являются необходимым ответом, так как страна почти полностью зависит от одного сектора для финансирования своего бюджета. Фактический правитель королевства, наследный принц Мухаммед бен Салман, в течение многих лет говорил об открытии своей страны для более крупных международных и частных инвестиций и диверсификации экономики, а также о продвижении светского образа жизни.

Саудовское правительство — в высшей степени автократический режим — исторически сопротивлялось обложению налогами своих граждан по определенной причине: налоги дают людям возможность требовать от своего правительства большего, и они часто могут быть толчком к демократизации. "Налогообложение играет огромную роль в становлении демократии", — считает профессор политологии Университета Колорадо Свен Штайнмо.

Мировая история изобилует примерами непопулярных режимов налогообложения, которые привели к политическим потрясениям. Американской революции предшествовал знаменитый лозунг "Нет налогообложения без представительства". Французская революция отчасти была вызвана регрессивной налоговой системой, которая в сочетании с растущим экономическим неравенством вызвала яростное негодование аристократии. Даже Великая хартия вольностей — основополагающий документ в развитии западной демократии — была принята английским королем Джоном, после того как народ восстал против войн и налогов.

И хотя новый налоговый план Саудовской Аравии, вероятно, не вызовет цепочку событий, ведущих к демократии на Аравийском полуострове, он все же может оказать серьезное политическое воздействие. "Когда граждане платят налоги, — объясняет эксперт Института Бейкера Джим Крейн, — они, как правило, очень хотят влиять — или даже определять — на то, как эти деньги тратятся. Это поощряет участие и, таким образом, ограничивает автономию правительства".

Налоги делают правительство подотчетным тем, кто их платит. Демократия часто рассматривается как самый прямой способ для граждан дать своим представителям знать, одобряют ли они свое правительство или нет. Но демократия — это не единственная форма ответственного управления. "Режим может попытаться ответить на требования своих граждан, даже если у него нет формальных демократических институтов, потому что чиновники понимают, что если они слишком далеко отойдут от того, что хотят граждане, у них могут возникнуть проблемы", — говорит Штайнмо, который также является автором книги "Налогообложение и демократия" (Taxation and Democracy).

Общественный договор в Саудовской Аравии вплоть до 2018 года включал в себя односторонний поток денег, от правительства к народу. Поскольку ситуация кардинально изменилась за относительно короткий промежуток времени, неясно, как новые налоги повлияют на отношения между гражданами Саудовской Аравии и их правительством. Уступки могут прийти в форме расширения социальных свобод, как это уже происходит в королевстве медленными темпами (предоставление женщинам права управлять автомобилем и баллотироваться в местные органы власти).

В конечном счете, поскольку Саудовская Аравия и другие страны имеют дело не только с глобальным кризисом здравоохранения и сопутствующим ему экономическим коллапсом, но и с ограничениями их собственной экономики, многие из их действий, такие как повышение налогов и меры жесткой экономии, будут иметь последствия, прямые и косвенные, в ближайшие десятилетия. Когда правительство пытается скорректировать общественный контракт без участия граждан и требует от своего народа больше денег, может появиться недовольство, сопротивление или даже можно спровоцировать бунт.

На Западе особо опасаются погружения в популистский авторитаризм, но рост демократизации или как минимум социальных свобод может происходить и в других местах, особенно в тех регионах, где люди ощущают на себе усиливающее давление налогообложения.


 

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