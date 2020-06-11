Калифорнийского профессора отстранили за отказ отменить экзамены для черных

Профессора Калифорнийского университета Гордона Кляйна отстранили от работы после того, как он отказался освободить чернокожих студентов от экзаменов. Один из учащихся отправил ему электронное письмо, в котором попросил преподавателя избавить темнокожих от экзаменов или хотя бы смягчить требования к ним, чтобы вместо подготовки они могли участвовать в протестах, связанных с гибелью Джорджа Флойда.

Как передает The Washington Post, Кляйн, преподающий бухгалтерское дело, ответил студенту, что не может пойти на такой шаг. Он пояснил, что из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, занятия проходят в дистанционном режиме, и чаще всего он не видит студентов в лицо.

Профессор также процитировал фразу Мартина Лютера Кинга о том, что не стоит судить человека по цвету кожи.

"А что, если студент смешанного происхождения, например, наполовину афроамериканец, наполовину азиат? Как вы предлагаете поступить по отношению к таким учащимся?" – добавил Кляйн.

Студентов такой ответ не устроил. Они опубликовали переписку с преподавателем и составили петицию с требованием его уволить. Ее подписали 20 тысяч человек. В итоге руководство отправило Кляйна в отпуск до 24 июня.

Преподаватель возмущен тем, что все эти события ударили по его репутации. Кроме того, он пожаловался, что ему стали поступать угрозы.

Кляйн заявил, что ни одним своим высказыванием не стремился кого-то обидеть.

"Мне отвратительна идентификация человека по расовому признаку, независимо от того, осуждаете ли вы этого человека или питаете к нему благосклонность. Я верю в расово-нейтральный мир", – сказал профессор, преподававший в школе управления Калифорнийского университета 39 лет.

По словам Кляйна, он намерен использовать все возможные законные средства, чтобы восстановить свою репутацию. В университете сообщили, что ведется соответствующая проверка, а профессора пока отправят преподавать на другой факультет.

Массовые акции протеста начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он умер в больнице после жесткого задержания: скрутившие его полицейские повалили его на землю, один из них прижал шею Флойда коленом. Тот несколько раз сказал, что задыхается, но полицейский не отпускал его. Это произошло 25 мая, а уже на следующий день протестующие против полицейского произвола вышли на улицы. Протесты быстро переросли в уличные беспорядки, сопряженные с вандализмом и мародерством. Вскоре демонстрации начались в других городах и штатах. Демонстранты начали сносить памятники героям гражданской войны – представителям рабовладельческих штатов, а также Христофору Колумбу, которого обвинили в угнетении коренных народов Америки.