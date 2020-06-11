Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5: большой экран, NFC и магнитная зарядка за $30

Китайская Xiaomi представила 5-е поколение Mi Band, одного из самых популярных фитнес-трекеров в мире. Новой модели увеличили дисплей и добавили магнитную зарядку, а цену оставили прежней.

Диагональ AMOLED-экрана выросла с 0,95 до 1,1 дюйма, пишет GSMArena. Пользователи по-прежнему могут видоизменять его сотнями официальных и сторонних циферблатов, в том числе анимированными.

Аккумулятора Mi Band 5 должно хватить на 14 дней автономной работы. Зарядное устройство теперь крепится к "спинке" магнитами, так что отсоединять ремешок от смарт-браслета больше не придется.

Датчик сердечного ритма был значительно улучшен. Как говорят в Xiaomi, новая модель "умного" трекера на 50% точнее выявляет отклонения в работе сердечно-сосудистой системы, чем Mi Band 4.

Набор сенсоров в Mi Band 5 остался прежним: акселерометр, датчик ЧСС, барометр и гироскоп. Слухи о том, что новинка получит встроенный пульсоксиметр - датчик для определения уровня насыщения крови кислородом, что было бы полезно в условиях пандемии COVID-19, - не подтвердились.

Зато в Mi Band 5 появился "Персональный индекс активности" (Personal Activity Intelligence). Анализируя сердечный ритм и реакцию на различные виды нагрузок, эта система сможет рассчитать уровень подвижности пользователя (с учетом пола, возраста, веса и других параметров) и подсказать, сколько активности ему нужно, чтобы оставаться здоровым.

Кроме того, теперь новинка Xiaomi поддерживает 11 "профессиональных режимов". В частности, смарт-трекер умеет автоматически распознавать 5 основных стилей плавания. Сам браслет можно погружать в воду на глубину не более 50 метров.

В Китае Mi Band 5 выйдет 18 июня. "Обычную" модель оценили в 189 юаней (около $26), с NFC-чипом, позволяющим расплачиваться бесконтактно, - в 229 юаней (примерно $30). Дата международного релиза будет уточнена позднее.