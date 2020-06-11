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11 июня 202018:06

Яндексу отказали в покупке агрегатора такси "Везет"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на основании закона о защите конкуренции отклонила ходатайство Яндекса о покупке такси-сервиса "Везёт", включая все торговые знаки: Fasten, "Лидер", RedTaxi и прочие, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что покупка конкурирующего такси-сервиса усилила бы доминирующее положение Яндекса на рынке такси. Совокупная доля двух компаний составила бы 70% в России, свыше 80% в границах 19 субъектов страны и свыше 50% в границах 32 субъектов, заявили в ведомстве.

Антимонопольная служба получила ходатайство 15 мая 2020 года. 

"Яндекс.Такси" заявила о намерении приобрести "Везет" в июле прошлого года. Изначально в состав сделки входили софт и колл-центры "Везет". Финансовые условия сделки предполагали, что до конца 2019 г. акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения KPI. Яндекс также объявляла о намерении вложить за три года около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах РФ.

Предполагалось, что у "Яндекса" останется 56,2% "Яндекс.Такси", у Uber — 35%, у сотрудников в рамках программы поощрения — 5,3%. Соответствующее ходатайство подали в ФАС. В октябре 2019 г. "Яндекс.Такси" отозвала свое ходатайство и подала новое, внеся в сделку новые активы "Везет", в частности, службу заказа грузоперевозок "Везет Добро". В конце года компания вновь отозвала ходатайство и подала новое. Последний раз Яндекс отзывал ходатайство о покупке "Везет" в конце марта.

ГК "Везет" основана в 2017 г. после объединения "Сатурна" и Rutaxi, управляет службами заказа такси "Везет", "Такси Сатурн", Fasten и Red Taxi. Службы доступны в 123 городах России.

Сделка по объединению прошла при поддержке фонда UFG Private Equity, который вложил в дело около $100 млн. В декабре 2017 г. в ГК "Везет" вошел и вложил деньги фонд Almaz Capital. Летом 2018 г. компания Mail.ru Group предоставила ГК "Везет" заем с правом конвертировать его в долю в бизнесе.

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