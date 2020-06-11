Из-за санкций китайские компании вынуждены пересмотреть торговлю нефтью с Венесуэлой

Китайские нефтяные компании намерены остановить фрахтование танкеров, которые за последний год заходили в венесуэльские порты, поскольку Вашингтон усиливает санкции против правительства Каракаса, отмечает Reuters.

На этот раз в центре внимания администрации США находятся судоходные компании, владельцы и пользователи танкеров. Согласно планам, часть судов будет добавлена в черный список. Суда, находящиеся на пути в Венесуэлу, уже возвращаются назад, согласно источникам Reuters.

Bloomberg сослался на другой анонимный источник, который заявил, что Вашингтон планирует добавить в черный список 50 танкеров и постарается остановить торговлю нефтью и топливом между Венесуэлой и Ираном.

Согласно Reuters, за последние 12 месяцев в порты Венесуэлы заходило 77 танкеров, которые будут занесены в черный список.

Эти две страны находятся под гнетом жестких санкций США и налаживают тесные отношения: Иран отправил 5 танкеров в страну Южной Америки, оборудование и рабочих для ее нефтеперерабатывающих заводов.

Венесуэла страдает от серьезной нехватки бензина, так как нефтеперерабатывающие заводы не могут работать с производительностью выше 10% из-за нехватки разбавителей, необходимых для производства топлива.

Когда первые танкеры с иранским топливом начали прибывать в Венесуэлу, официальные представители Вашингтона заявили, что администрация США собирается выступить с ответной реакцией на этот шаг. И этой реакцией, кажется, станет занесение танкеров в черный список.