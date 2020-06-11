Аттестат без ЕГЭ лишает выпускника возможности поступления в вуз

Выпускники девятых и одиннадцатых классов в 2020 году получат аттестаты без сдачи госэкзаменов. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На самом деле аттестаты уже подготовлены, оценки в них проставлены по итогам 11 лет. И их даже начали выдавать.

В колледжи и техникумы на бюджет выпускников будут зачислять на основании конкурса школьных аттестатов. Однако для поступления в вузы одного аттестата недостаточно — необходимо сдать ЕГЭ. И сдавать экзамены считают необходимым большинство из 786 тысяч учеников, заканчивающих в этом году школу.

Пообщавшись с представителями школ, корреспондент сайта Вести.Ru выяснил, что до ситуации с коронавирусом не хотели сдавать профиль ЕГЭ 13-15% выпускников. В связи с особой ситуацией их число увеличилось до 30-35% от общего числа выпускников. То есть сдавать ЕГЭ будут порядка 275 тысяч выпускников. В связи с этим ЕГЭ по русскому языку будут писать два дня: согласно санитарным нормам, расстояние между учащимися должно быть не менее полутора метров. И даже если разместить всех желающих сдать в несколько классов, помещений все равно не хватает.

Чем вызвано неожиданное желание не сдавать ЕГЭ и не поступать в этом году, ни выпускники, ни их родители толком не могут ответить. Говорят, что сейчас не готовы, поэтому, вероятно, не получат высокие баллы, достаточные зачисления в "хороший вуз", а к следующему году "подготовятся получше".

Но если у девочек такая возможность имеется, не поступившим в высшие учебные заведения (и не получившим отсрочку) мальчикам придется идти служить в армию. Осенняя призывная кампания начнется 1 октября и пока нет никаких сведений о ее переносе. Так что сдача ЕГЭ для представителей сильного пола будет отложена на неопределенное время — ближайшая возможность получить баллы у них появится не раньше, чем через два года.

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ, действительно имеют возможность заниматься целый год и подготовиться к экзаменам следующего года. Однако если они боятся, что, проучившись непрерывно 11 лет, не готовы к облегченной версии экзаменов, сложно представить, что им удастся продуктивнее учиться самостоятельно.

Кроме того, в случае, если родители не имеют возможности (или не готовы) содержать еще год восемнадцатилетних "деточек", им придется идти работать. И многих ждет сюрприз: найти работу без представления документов о специальном образовании не так уж и просто.

Во-первых, многие организации часто отсеивают кандидатов без образования по умолчанию. Во-вторых, мало кто готов принять на работу человека не только без образования, но и без малейшего стажа — придется потратить немало времени на обучение. И заранее сказать, будет ли польза от этого "вложения" крайне непросто. В-третьих, такие соискатели зачастую проигрывают в конкуренции с кандидатом, у которого есть высшее образование.

Безусловно, можно организовать свое дело. Но для этого нужно изучить предмет "дела", иметь начальный капитал, нанять работников (или быть готовым работать круглосуточно). Отдельным пунктом следует выделить бухгалтера: человека, не сведущего в бухгалтерии, ждет немало неприятных сюрпризов, если он будет игнорировать законы выстраивания рабочих отношений с государством.

Для примера, без технического и высшего образования и отсутствия опыта работы нельзя занимать должность начальника автоколонны. Старший воспитатель детского сада должен иметь высшее профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика" и стаж работы воспитателем не менее 2 лет. Нельзя работать в школе не просто без высшего, но без высшего специального образования. Даже при умении писать или фотографировать невозможно стать сценаристом или фотожурналистом. Нельзя без образования начать петь в хоре или занять в магазине должность выше кассира и продавца.

Каждый год к лету, то есть ко времени сдачи ЕГЭ, интернет пополняется десятками материалов о том, как высшее образование не успевает за развитием современных технологий. И что пока ты учился 4-7 лет в престижном вузе, общемировые тенденции и приоритеты меняются и полученный диплом превращается в бесполезный кусок бумаги.

И это, несомненно, справедливый упрек, но не аргумент для того, чтобы образования не иметь вообще. Тем более что самообразование на начальном этапе довольно сложная вещь как минимум с точки зрения организации.

Время от времени в Сети появляются счастливые истории о том, на что способен человек без всякого образования. Как "одного российского домашнего специалиста купили за тысячи долларов и теперь он стал ведущим специалистом и даже директором компании". Как дама без образования преподает китайский (не сарказм) и зарабатывает сколько хочет и когда хочет.

Золушка тоже была. Одна. О другой такой многовековая история сказок умалчивает.