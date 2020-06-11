Мэр Москвы: розничная торговля может не восстановиться

Сфера розничной торговли может не оправиться от последствий ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он пояснил, что за время санитарных мер в столице, весьма сильно возросли показатели оптовой и онлайн-торговли.

По словам градоначальника, в мегаполисе после отмены ограничительных мер около трети салонов красоты и парикмахерских возобновили свою деятельность, на две трети открылись торговые центры, примерно 67% магазинов начали функционировать.

Собянин сообщил, что столичные власти в условиях пандемии коронавируса поддержали московских предпринимателей в объеме 80 миллиардов рублей.

Он пояснил, что четыре пакета поддержки бизнеса включают в себя послабления в аренде помещений, в отсрочке уплаты различных налогов, в субсидировании процентных ставок.

На 11 июня в Москве зафиксирован 201 221 случай инфицирования коронавирусной пневмонией, из них 1436 за минувшие сутки. Вылечились 115 769 человек, скончались 3138.