11 июня 202019:29

Новое приложение быстро скроет лицо на любом фото и видео

В App Store вышла программа Anonymous Camera, позволяющая нажатием пары кнопок скрывать личность людей на фотографиях и видеороликах. Задействуя возможности искусственного интеллекта, новый инструмент может быстро размыть, пикселизировать или закрыть лицо и все тело человека, сделав из него силуэт.

"Анонимная камера" не просто обрабатывает медиаконтент, но и полностью чистит его от любых метаданных. Например, из сохраняемого вместе с изображением EXIF-блока могут быть извлечены модель устройства, на которое был сделан кадр, время и дата, а также GPS-координаты съемки (в зависимости от выставленных настроек приватности). Кроме того, на видео программа также позволяет исказить голос человека.

Обработка файла происходит локально (то есть не покидая смартфона, что было невозможно на iOS до недавнего времени), а оригинал удаляется сразу. Алгоритмы машинного обучения распознают лица на кадрах автоматически, но иногда может понадобиться ручная корректировка. Также приложение может не всегда справляться с анонимизацией большой группы людей.

За созданием Anonymous Camera стоит британский ИИ-стартап Playground. По словам авторов, на разработку такого инструмента их сподвигли репортажи журналистов, которые писали о преследовании ЛГБТ-групп в ОАЭ. "Там очень важно сразу анонимизировать фотографии, - рассказали The Verge представители Playground. - Люди делают кадры, а затем анонимизируют их с помощью Photoshop, но тем временем власти могут конфисковать камеру, а вместе с ней и компрометирующий материал". Anonymous Camera, подчеркнули они, устраняет необходимость в постобработке.

Anonymous Camera доступна в App Store бесплатно. Платная функция (149 рублей) позволяет записывать видео без водяных знаков.

Текст: Вести.Hi-tech

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