Новое приложение быстро скроет лицо на любом фото и видео

В App Store вышла программа Anonymous Camera, позволяющая нажатием пары кнопок скрывать личность людей на фотографиях и видеороликах. Задействуя возможности искусственного интеллекта, новый инструмент может быстро размыть, пикселизировать или закрыть лицо и все тело человека, сделав из него силуэт.

"Анонимная камера" не просто обрабатывает медиаконтент, но и полностью чистит его от любых метаданных. Например, из сохраняемого вместе с изображением EXIF-блока могут быть извлечены модель устройства, на которое был сделан кадр, время и дата, а также GPS-координаты съемки (в зависимости от выставленных настроек приватности). Кроме того, на видео программа также позволяет исказить голос человека.

Обработка файла происходит локально (то есть не покидая смартфона, что было невозможно на iOS до недавнего времени), а оригинал удаляется сразу. Алгоритмы машинного обучения распознают лица на кадрах автоматически, но иногда может понадобиться ручная корректировка. Также приложение может не всегда справляться с анонимизацией большой группы людей.

The app is still a little glitchy, but its got the most comprehensive features for anonymization Ive seen, including distorting voices and stripping metadata. Importantly, it does it all in real time on device, meaning no undoctored footage is captured. pic.twitter.com/Tu6WD71XJ9