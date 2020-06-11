Лежите на животе, это спасение: московские врачи помогают вылечиться Дагестану

Среди прибывших на помощь в Дагестан из Москвы — пульмонологи, рентгенологи, анестезиологи, иммунологи и кардиологи. Первым делом на местах врачи знакомятся с картами пациентов, затем обсуждают методику дальнейшего лечения с коллегами. В Дагестане приступил к работе глава московской больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

"Лежите, пожалуйста, на животе. Это ваше спасение", — рекомендуют пациентам врачи.

Как лучше переносить болезнь Денис Проценко объясняет пациентам едва ли ни в каждой палате республиканской инфекционки. Именно сюда привозили первых больных, когда республика только начинала погружаться в эпидемию коронавируса COVID-19.

Рядом дагестанские коллеги, рассказывают о ситуации. Лекарств хватает — и антибиотиков, и антикоагулянтов. Стабилизировалось число поступающих пациентов. Но расслабляться рано. Скорой помощью и санавиацией тяжелых пациентов продолжают доставлять со всей республики.

"Как мы и понимали, по окончанию сезона остаются наиболее тяжелые больные, которые находятся в реанимации. Обсудили с заведующей и дежурными докторами кислородной поддержки. Конечно, единственное, что бросается в глаза — отсутствие у самих пациентов желания находиться в положении на животе", — отмечает разницу между московскими и дагестанскими пациентами главврач городской клинической больницы №40 Москвы Денис Проценко.

Обход пациентов — это лишь начало. Уже в ближайшие дни начнется обучение реаниматологов. График напряженный, согласован с республиканским Минздравом и лично главой Дагестана. Глава Дагестана Владимир Васильев благодарит врачей за приезд и помощь.

Не исключено, что посетит бригада из Коммунарки и отдаленные районы, где ситуация по-прежнему сложная. В Буйнакске и Ботлихе продолжают принимать пациентов мобильные госпитали Минобороны. 50 из 120 пациентов уже выздоровели.

В Дербенте, Каспийске и Ботаюрте военные с опережением готовятся сдать новые инфекционные отделения.

Вход в каждой палате отдельный, изолированная вентиляция, никаких общих коридоров.

О том, что пандемия в Дагестане пошла на спад, говорят местные власти и официальная статистика. Впервые с 26 мая 2020 года количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки меньше ста. Но этого мало, чтобы прогнозировать сроки выхода из кризиса. Уверены здесь в одном: если послабления режима, планируемые с 15 июня, действительно введут, то во многом благодаря самоотверженной работе всех врачей.