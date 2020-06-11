11 июня 202021:23 Александр Хабаров

В Британии сносят монументы и нападают на полицейских

В Британии сносят монументы и нападают на полицейских

В Британии небезопасно уже не только памятникам колониальной эпохи. После того как в королевстве привыкли сбивать с постаментов тех, кто уже отслужил Ее Величеству, на улицах стали выслеживать и сбивать с ног тех, кто еще служит.

Они сцепились в борцовской схватке. Лежащего на земле полицейского душит темнокожий человек. Место действия — лондонский район Хакни. На добивание сбегаются окрестные хулиганы. У одного из них бейсбольная бита в руке.

На помощь коллеге бросается женщина-полицейская. На нее набрасываются с кулаками, а потом еще и бьют ногами. Кто-то из местных зрителей спешит сделать селфи, чтобы запечатлеть себя в этот триумфальный момент. Двое из нападавших были арестованы подоспевшим на подмогу нарядом.

Патрульные в Англии ходят без оружия, и председатель Федерации лондонской полиции Кен Марш в отчаянии требует защиты для своих коллег: "Мы не груши для битья. У нас есть семьи, к которым мы хотим вернуться домой в конце каждой смены. Но риски очевидны, и похоже, что они растут".

Но власти Лондона заняты сегодня другим. Мэр Садик Хан думает о переименовании улиц и выбирает подлежащие сносу памятники.

Это движение набирает силу по всей стране.

Власти курортного городка Борнмут собрались убрать статую лорда Баден-Пауэлла. Героя Англо-бурской войны и основателя движения скаутов сегодня обвиняют в симпатии к фашизму, гомофобии и расизме. Городские власти ссылаются на опасения полиции, что из-за памятника здесь могут начаться беспорядки.

"Полиция сообщила нам, что эта статуя находится в списке целей для атак у протестующих. Мы размышляли над тем, убрать ли памятник и считаем, что сейчас это разумное решение", — говорит Марк Хауэлл, заместитель главы города Борнмут.

Местные жители возмущены такими решениями властей.

"Зачем вообще трогать памятники. За что они потом возьмутся? Может, начнут сносить пирамиды в Египте? Они там тоже построены подневольным трудом", — негодует женщина.

Защитники памятника пока укрыли его английским флагом. Символично, но не гарантия безопасности в наши дни.

Баден-Пауэлл — лишь один из черного списка, который составляют сегодня в Великобритании в рамках антирасистской кампании. С каждым днем в нем становится все больше исторических имен.

Предлагают снести 78 монументов. В Кардифе готовы убрать из горсовета статую Томаса Пиктона. В период колониального губернаторства за казни рабов его прозвали "тринидадским тираном".

Руководство госпиталя святого Томаса, где спасли премьер-министра Джонсона, и администрация госпиталя Гая сейчас обсуждают, что делать с фигурой их основателя, работорговца сэра Томаса Гая и надо ли после сохранять названия этих больниц.

В Лидсе осквернили мемориал королевы Виктории.

Куратор одного из провинциальных музеев через Twitter раздает советы, как лучше всего испачкать вызывающий недовольство монумент: "С точки зрения искусства, абсолютно нормально бросать краску в статуи расистов и участников геноцида, ее легко отмыть. Будет очень обидно, если люди начнут бросать определенные бытовые средства, которые могут вызвать необратимую коррозию бронзы".

В Бристоле под шумок все-таки выудили из залива сброшенную туда бронзовую статую Эдварда Колстона, с которой все и началось. Городские власти спрятали и говорят, что потом отдадут в музей.

Колониальное прошлое — фундамент благосостояния Великобритании, напоминает в своем блоге Колин Йео, ведущий юрист в области миграционного права.

"Британия стала богатой страной за счет рабства и силы империи. Часть этих богатств была в буквальном смысле украдена. Я ознакомился с подсчетами, согласно которым 10% индийского ВВП ежегодно изымалось и вывозилось в Великобританию. Рабство — это одна из составляющих треугольной торговли между Европой, Западной Африкой и Карибами", — написал он.

Темнокожие составляют сегодня всего лишь 3% населения Великобритании. Первые настоящие бунты произошли в 1981 году. Начались в Лондоне, затем перекинулись на другие города Англии. В 2011-м был повтор.

Оба раза в стране был кризис, у власти, как и сегодня, консерваторы. Безработица из-за эпидемии, плюс расовое неравенство, создают сегодня гремучую смесь.

О готовности действовать уже заявили ультраправые. На защиту памятников Черчиллю и павшим воинам в центре Лондона в этот уик-энд намерены выйти футбольные фанаты. Якобы, уже заказаны автобусы, которые повезут их в столицу из разных уголков страны.

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