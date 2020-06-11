Эффект "два в одном": Китай начал испытания естественного врага COVID-19

Китай, который первым столкнулся с коронавирусом COVID-19 и поэтому накопил богатейший клинический опыт, начал испытания на добровольцах моноклональных антител. Это экспериментальный препарат от COVID-19, который в случае успеха будет обладать эффектом "два в одном" — станет и лекарством для заболевших, и моментальной иммунизацией для тех, кто контактировал с зараженными. Сами моноклональные антитела — это клонированные из клетки естественные враги вируса, выработанные самим организмом. Метод был изобретен еще в 1975 году, сейчас используется для лечения рака, а теперь может найти применение и против пандемии.

Его кодовое название JS-016. Первый препарат, созданный на основе антител, способных полностью нейтрализовать коронавирус. Экспериментальное противоядие уже успешно прошло испытания на приматах. Теперь JS-016 ввели и первым добровольцам в Шанхае.

"Мы выделили десятки генов, отвечающих за создание антител у выздоровевших пациентов, и после многочисленных тестов отобрали два идеальных, которые помещаем в клетку и культивируем белок. В результате клетка блокируется от проникновения вируса", — поясняет научный сотрудник Института микробиологии академии наук Китая Янь Цзинхуа.

В случае успешного тестирования препарат может совершить революцию в лечении COVID-19 — его планируют применять и как лекарство, и как вакцину. Отчего обвинения из Вашингтона — мол, это Китай охотится за американскими разработками — выглядят все более нелепо.

"Я задаюсь вопросом: в США вообще существуют какие-либо правовые ограничения для тех, кто фабрикует такие бессовестные слухи? Хочу отметить, что исследования и разработка вакцины — это не гонка между Китаем и США, а гонка между людьми и вирусом", — подчеркнула официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

То, что информационные атаки на Пекин — полностью спланированная акция — уже доказали и эксперты из Австралийского аналитического центра. Изучили более двух с половиной миллионов сообщений в Twitter и выяснили: вирусный спам рассылали интернет-боты через аккаунты сторонников Трампа.

"Аккаунты в Twitter совместно с 4125 сайтами сформировали группу по рассылке информации, — рассказывают австралийские ученые. — Они делают репосты сообщений друг друга, чтобы расширить их влияние. Эти аккаунты согласованно распространяли теорию заговора о том, что "новый тип коронавируса является химическим оружием, искусственно созданным правительством Китая в Уханьском институте вирусологи".

Инсталляцию об информационном шуме китайские художники посвятили слухам и сплетням о COVID-19. Где правда, а где те самые фейк-ньюс — теперь никто и не разберет. Но сколько уже гуляет в сети и того, и другого!

Про то, как создается информационный шум, на выставке современного искусства в Пекине показано наглядно и образно.

"Так мы хотим показать — почему важно перепроверять любую информацию", — раскрывает суть концепции арт-объекта куратор арт-галереи Нэйл Чжан.

Слухи — это и про потерю Гонконгом своей автономии в случае принятия закона о нацбезопасности, напоминают в Пекине. Здесь просят Запад не вмешиваться во внутренние дела. Министр иностранных дел КНР по телефону обратился к своему британскому коллеге. В Вашингтоне решили, что он ему угрожал.

"Пекин угрожал наказать британский банк HSBC и нарушить обязательства по строительству атомных электростанций в Великобритании, если Лондон не разрешит Huawei строить свою сеть 5G", — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

А все потому, что британские банки в Гонконге сами попросили Лондон не давить на Пекин. Но их, вслед за Huawei, Белый дом записал в шпионы. Ими, видимо, считают всех, кто в Гонконге выступает против беспорядков, годовщину начала которых радикалы снова отметили перекрытием улиц.