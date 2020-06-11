На озере Неро устранили утечку из канализации

В Ростове зафиксировали утечку из канализационного коллектора в озеро Неро. Накануне на место прибыли экологи и работники Южного водоканала. Совместными усилиями им удалось устранить ЧП за нескольких часов, передает ГТРК "Ярославия".

"О сливе нечистот в водоем сообщили местные жители, после чего эксперты обследовали место. В настоящий момент утечка устранена",- сообщил председатель комитета государственного экологического надзора региона Александр Прибылов.

Отметим, об обнаруженных нарушениях природоохранного законодательства можно сообщить по телефону горячей линии: (4852) 40-02-30.

Напомним, также сегодня на Волге продолжалась совместная операция сотрудников МЧС, Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры по ликвидации утечки нефтепродуктов. Водолазы исследовали коллекторы, провели телеметрию. Нефтяное пятно на реке по-прежнему сдерживают плавучие заграждения. Тем временем идут работы по откачке загрязняющих веществ во временные емкости. По данному факту организована доследственная проверка.

Напомним, нефтяное пятно было зафиксировано на Волге 9 июня. Оно появилось в районе Октябрьского моста.