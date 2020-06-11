11 июня 202020:35

Экс-хавбек "Зенита" Маурисио интересен ЦСКА и "Ростову"

bobsoccer.ru

Бразильский полузащитник Жозе Маурисио, который в минувшем сезоне играл за греческий ПАОК, может вернуться в российскую футбольную премьер-лигу, где он выступал за грозненский "Терек" (ныне – "Ахмат") и питерский "Зенит". При этом 31-летний игрок получит российский паспорт и не будет считаться легионером.

Хавбек выступал за клуб из столицы Чеченской Республики с 2010 по 2015 год, а за "Зенит" – в сезоне-2016-2017. После этого бразилец перешел в ПАОК, однако этим летом продлевать контракт с греческой командой не намерен, а хотел бы продолжить карьеру в России в команде, ставящей перед собой высокие задачи.

По сведениям портала "Рейтинг Букмекеров", на бразильца претендуют московский ЦСКА и "Ростов". Оба клуба уже контактировали с представителями Маурисио, но больше шансов заполучить полузащитника у армейцев, поскольку бразильца пока не устроило предложение дончан по зарплате. Также к Маурисио есть интерес в Испании, но он склоняется к возвращению в Россию.

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