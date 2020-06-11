Официальному представителю Следственного комитета России Светлане Петренко присвоено звание генерал-майора юстиции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. С документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Светлана Петренко имела звание полковника юстиции. Новые назначения также получили ряд военнослужащих Вооруженных сил России, МЧС, Национальной гвардии, ФСИН и других ведомств.

Светлана Львовна начинала свою службу в прокуратуре Москвы. Долгое время она была помощником прокуроров столицы и отвечала за работу с журналистами, рассказал телеканал "Россия 24".

С первых дней создания Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко принимала активное участие в создании управления взаимодействия со средствами массовой информации. Тогда его возглавлял Владимир Маркин. После смены руководства Светлана Львовна возглавила это важное структурное подразделение и стала официальным представителем силового ведомства.