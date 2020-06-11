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ДТП с участием Михаила Ефремова 20 минут назад

11 июня 202022:01

Семья погибшего в ДТП решила не брать ни одной копейки от Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с заслуженным артистом РФ Михаилом Ефремовым, полностью отказывается от финансовой помощи.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего.

По его словам, до сегодняшнего момента пока никаких предложений со стороны Ефремова не поступало. Также сам виновник и его близкие не принесли никаких извинений.

"Ни один человек из окружения актера, ни сам Михаил Ефремов не только не позвонили, но и не попросили прощения, не было ни одного контакта", — отметил он.

По сведениям Добровинского, семья Захарова ждала, но не дождалась слов соболезнований от Ефремова и его близких.

"Семья приняла решение не брать ни одной копейки в случае, если им какие-то деньги будут предложены со стороны артиста", — сказал адвокат.

"Была сказана фраза, которая меня тронула: жизнь нашего брата бесценна и деньгами ее купить нельзя. Мы не примем никаких денег от этих людей", — продолжил Добровинский.

Эта семья хочет только одного, чтобы все было по закону, сказал он.

"Нигде не написано, что талантливый актер или режиссер, или спортсмен, или кто-то еще имеет право на снисхождение из-за своих регалий", — добавил адвокат.

"Все равны перед законом, — подчеркнул он. — Семья Захаровых повторила мне это несколько раз".

Добровинский считает, что суд не будет смягчать приговор из-за званий и его заслуг перед народом.

"Михаил Ефремов — замечательный и талантливый актер, но он публичное лицо, которое обращает на себя внимание миллионов людей", — продолжил он.

"Страшное преступление совершено, погиб человек. Если бы его полиция лишила водительских прав раньше, то этого бы не произошло", — уверен адвокат.

По мнению Добровинского, в этом вопросе есть "некая коррупционная составляющая", которую прокуратура должна проверить. Что касается наркотических веществ, обнаруженные в крови актера, они усугубляют обстоятельства дела.

"Но господин Ефремов может дать признательные показания, тогда ему в суде будет легче", — считает адвокат.

Авария произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Машина, за рулем которого находился актер Михаил Ефремов, выехала на встречную полосу и врезалась в небольшой фургон. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции выяснили, что на момент аварии артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Водитель-курьер службы доставки Сергей Захаров скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело, виновному грозит до 12 лет лишения свободы.

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