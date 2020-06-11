Под Рязанью упал "Бекас", пилот погиб

Легкий двухместный многоцелевой самолет Х-32 "Бекас" упал у рязанской деревни Авдотьинка. В кабине был один пилот. Он погиб. Разлива топлива и пожара на месте катастрофы нет. В МЧС по Рязанской области подчеркнули, что самолет упал на удалении от жилых домов.

Авиакатастрофой занимается следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев. Детали происшествия не уточняются, отмечает ТАСС. Деревня Авдотьинка находится в Шиловском районе. От Рязани до Автодьинки порядка сотни километров.

О разбившемся самолете известно, что летательный аппарат разработан харьковской фирмой "Лилиенталь". Он выпускается серийно с 1993 года.