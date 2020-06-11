Снятие ограничений и новая "нормальность": Собянин ответил на вопросы москвичей

Большинство ограничительных мер, действовавших в столице, больше не действуют. В связи с этим от москвичей поступает много вопросов. Мэр города ответил на них в эфире телеканала "Россия 24".

— Сергей Семенович, в понедельник, 8 июня, вы объявили о поэтапном снятии ограничительных мер. Как вы приняли это решение? Означает ли это, что мы вышли на то самое плато, о котором последние несколько недель только и слышим?

— Я не знаю, от кого вы слышите про плато, я никогда о нем не говорил. Если бы у нас было плато, мы бы ни одного решения о снятии ограничений не приняли. У нас, начиная где-то с 7 мая, идет постоянное, стабильное снижение всех показателей, связанных с эпидемией. Это и количество вновь выявленных больных, это количество ковидных пневмоний, это подозрительные случаи ОРВИ с предварительным диагнозом на COVID-19, это количество госпитализаций, смертей, в конце концов, все эти показатели стабильно уже больше месяца дают нам более и более позитивную картину. Именно на основании этой динамики мы принимаем решение о снижении тех или иных ограничений. После каждого снятия проходит период, мы смотрим, как сработано, какие результаты, а потом принимаем следующие решения.

— Сергей Семенович, сейчас обращают внимание на то, что каждый день выявляется примерно одно и то же количество случаев коронавируса. Также многих пугает число людей, которые, к сожалению, погибли от COVID-19. Как быть с этой динамикой?

— Конечно, не надо расслабляться, но и говорить о том, что у нас ничего не снижается, совершенно неправильно. Послушайте, у нас при пике заболеваемости было 6,5 тысячи вновь выявляемых больных коронавирусом, а сейчас сколько у нас по Москве? 1,5 тысячи. Но это в три-четыре раза меньше, чем было. А сколько у нас пневмоний каждый день выявлялось, давайте вспомним. У нас было 2,5 тысячи в сутки, а сейчас — чуть больше 500 — это в 5 раз меньше. О чем вы говорите? Раньше мы росли по госпитализации каждый день. Почему мы создавали госпитали? Почему мы строили временные больницы? Потому что боялись, что эта динамика сохранится. Ничего подобного! У нас каждый день количество выписываемых больных значительно больше, чем тех, которые ложатся в больницу. Эта позитивная динамика длится уже около месяца. Поэтому мы выводим больницы из коронавирусного оборота, передаем их на нормальную плановую помощь.

Что касается смертей, они тоже постепенно уменьшаются. Но, в основном, это смерти тяжелобольных, которых давно ведут врачи, это заболевшие не сегодня, а две, три, а то и четыре недели тому назад. Болезнь развивается постепенно, врачи борются за каждого больного и пытаются спасти до последней минуты. Поэтому нельзя же смотреть два, три, четыре дня — надо смотреть гораздо большую "дистанцию", чтобы понять, что происходит.

— Сергей Семенович, сложилось такое ощущение, будто все ограничения сняты враз. Это соответствует действительности или нет?

— Это вообще не соответствует действительности. Вы помните, с какого времени мы начали снимать ограничения? Когда это было? Первое решение приняли об открытии промышленных и строительных предприятий. Они начали работать 12 мая. Это было первое большое решение, которое мы приняли по снятию ограничительных мер. На работу вышли тогда сотни тысяч людей. После этого мы начали смотреть, что дальше происходит позитивная динамика, уменьшается количество заболеваний, госпитализаций и так далее. Приняли следующее решение — об открытии торговли непродовольственными товарами. То есть, по сути дела, открыли все торговые центры, частично предприятия быта. Приняли решение о возможности прогулок в соответствии с графиком, который мы установили. С этого времени прошло уже больше 10 дней. 9 июня мы приняли решение об отмене пропусков и графика прогулок. Такой режим действует практически на всей территории России. Ни электронных пропусков нет, ни графиков прогулок нет. Мы же не сказали, что все открыли — мы сказали, что будет поэтапно дальше открываться — 16 июня, 23 июня. Массовые мероприятия вообще отнесли на июль. Все это растянуто, как минимум, не одномоментно, а на два месяца.

Помните, когда мы входили в ограничения, мы это делали буквально в течение нескольких недель, а выходим в течение двух месяцев. Смотрим, как те или иные меры сработали, не нарушена ли эпидемиологическая ситуация. Можно сдвинуть дальше, если будут какие-то всплески и так далее. Мы контролируем ситуацию и на сегодня понимаем, как это развивается, какой запас прочности у медицинской системы, сможет она оказать действенную помощь или нет. И только на основании этих данных принимаем следующие решения. Поэтому ничего мы враз не снимали!

— Разрешение на прогулку без ограничений теперь можно воспринимать как "можешь делать все, что хочешь"?

— Нет, не надо делать все, что хочешь. Надо все-таки понимать, что мы не победили вирус, как, собственно, нельзя победить ни один вирус, в том числе и вирус гриппа. Поэтому разрешение на прогулки не означает, что можно вообще делать все, что хочешь. Остается масочный режим, социальное дистанцирование. Да, мы не запрещаем гулять, да, мы не сторожим людей и не говорим: "Сидите дома!". В конце концов, люди не могут сидеть дома годами. Мы и так три месяца просидели дома. Но при этом надо все-таки пользоваться той свободой, которая сегодня у нас есть, осторожно, аккуратно, чтобы не навредить своему здоровью и здоровью близких людей, оберегать себя. Если в парке много людей и не протолкнуться, не надо туда ходить, выберите другое время и место для собственного самосохранения.

На mos.ru есть сервис, который показывает загруженность парков. Можно посмотреть, насколько парк загружен в настоящее время в режиме онлайн и сделать свой выбор. Я очень ваш прошу, будьте аккуратны, будьте внимательны. Берегите себя!

— Сергей Семенович, что будет с требованиями при посещении магазинов и метро? Спасибо!

— Ни в коем случае мы не снимаем требования к работе магазинов, метрополитена. Сохраняется масочно-перчаточный режим как в магазинах, так и в метрополитене и автобусах. Тем более это актуально сегодня, когда большое количество людей выходит из дома, без ограничений посещает торговые центры, магазины. С каждым днем увеличивается количество людей в метро, в наземном общественном транспорте — трамваях, автобусах. Тем более надо соблюдать масочный режим и носить перчаточки, когда вы заходите в общественный транспорт или магазины. Это очень важно для того, чтобы мы сохранили ту положительную динамику по COVID, которая сегодня есть, чтобы мы также принимали следующие решения по открытию других секторов экономики, возвращаясь к нормальной жизни.

— Какие требования будут предъявляться к кафе и ресторанам, открытие которых предполагается в ближайшую неделю?

— Мы такую дискуссию сегодня ведем с представителями ресторанного бизнеса, общепита, санитарным врачом города Москвы, специалистами. Общие рекомендации выработаны, смотрим, насколько их можно адаптировать, насколько они избыточны или, наоборот, недостаточны. Такая дискуссия ведется, вырабатываются требования. Конечно, просто так открывать нельзя — должны быть требования по дезинфекции, постоянной чистоте в кафе и ресторанах, по работе в масках персонала — это целый набор серьезных требований. Бизнес выражает озабоченность, что это будут требования, в которых будет дороже себе работать. Поэтому мы создаем такие площадки, на которых обсуждаются эти меры, чтобы они были оптимальными: с одной стороны они бы обеспечивали санитарные требования, с другой стороны давали возможность все-таки бизнесу работать, а вам посещать кафе, рестораны и так далее.

Напомню, что уличные кафе будут работать, если у нас ситуация не изменится в худшую сторону, уже с 16 июня, а внутрь ресторанов можно будет заходить уже 23 июня.

— С понедельника, когда были введены послабления, прошло четыре дня. Можно ли сейчас уже говорить о какой-то статистике, которая показывает или не показывает, как проявляет себя ситуация?

— Пока, конечно, рановато говорить о какой-то серьезной статистике. Надо иметь в виду, что вопрос тут не только этих четырех дней. Я уже говорил, мы больше недели тому назад открыли все торговые центры и разрешили прогулки. И вот за этот уже достаточно большой период, около 10 дней, ничего плохого не случилось. Наоборот, мы видим, что у нас улучшаются показатели по всем без исключения, параметрам, так что в этом отношении все нормально. Мы видим, как бизнес начинает возвращаться к своей работе, люди тоже. На две трети открылись торговые центры, процентов 67 магазинов сегодня работает. Правда "бытовка", я хочу сказать, не так быстро открывается. Мы говорили про салоны красоты, парикмахерские — это где-то всего лишь на треть, не больше пока. Но я надеюсь, что постепенно и они тоже вернутся к работе.

— Что дальше будет происходить с мобильными госпиталями? Они будут в "замороженном" состоянии каком-то или их перепрофилируют под что-то?

— Пока они будут стоять в резерве, потому что у нас все равно риски сохраняются. С другой стороны, мы не можем бесконечно держать "под ружье", что называется, постоянные госпитали, которые нужны для плановой или экстренной помощи по другим видам болезней. Поэтому мы оставляем оптимальную группировку ковидных госпиталей, все остальное выводим в нормальный режим работы. Но, чтобы подстраховаться, у нас всегда в запасе будет мобильные или временные госпитали, хотя они оснащены на достаточно высоком уровне и нисколько не хуже, чем основные клиники, которые сегодня работают. Возможно, там, конечно, меньше реанимации, еще какой-то сложной техники и технологии, но, в целом, они вполне годятся для того, чтобы подстраховать ситуацию при любом развитии.

— Как московский бизнес отреагировал на пандемию? Как он ощущает себя сейчас? Есть ли какая-то статистика? Кому помогли меры поддержки, кому не помогли? И, конечно, как соблюдает бизнес сейчас те предписания Роспотребнадзора, которые все-таки необходимо еще продолжать соблюдать?

— Действительно, коронавирус нанес огромный удар по мировой экономике, не только по российской, но и по всем странам, вы это прекрасно знаете. В России тоже, что называется, "мало не показалось", особенно для туристических отраслей — это гостиничный бизнес, розница торговая, особенно непродовольственные группы. И сегодня после того, когда мы выводим из стадии ограничений, к примеру, непродовольственную торговлю, она постепенно, день за днем, восстанавливает свои позиции. Восстановит ли она полностью — это вопрос. Он связан с тем, что за период ограничений очень сильно выросла онлайн, оптовая торговля. Более того, если сложить розничную и оптовую торговли, взять полный оборот, например, по Москве, то он вполне сопоставим с докризисным периодом. Но если взять розницу одну, то мы видим там серьезное падение. Поэтому произошло как бы изменение структуры самой торговли. Восстановится она или нет полностью, я не могу сказать, будем надеяться, что так, потому что сами торговые центры на сегодня это не просто торговые центры, где торгуют определенными группами товаров, это своеобразные культурные, спортивные центры, центры жизни общественной на территории многих районов, куда люди приходят не только купить что-то, но и отдохнуть. Там много детских развлекательных площадок, спортивных сооружений, катки, бассейны и так далее. Вот эта вся инфраструктура на сегодняшний день пока не работает. Работает пока только сама торговля. Это тоже пока не дает до конца восстановиться в объемах торговым центрам. Но, надеюсь, ограничения мы снимем, и торговые центры опять заработают в полной мере.

То же касается и общепита. Москва помимо мер, которые предпринимаются на федеральном уровне (вы знаете, что там огромные программы сформированы), ввела тоже четыре пакета поддержки бизнеса. Они касаются аренды помещений, отсрочки уплаты таких городских налогов, как налог на имущество, налог на недвижимость, льготные кредиты и целый ряд других, субсидии, субсидирование процентных ставок. Все это тянет на сегодня, как минимум, на 80 миллиардов рублей городской поддержки, и бизнес активно пользуется этими механизмами поддержки.

— Если вернуться к проблеме распространения вирусов, а к этому, как говорят многие специалисты, придется периодически возвращаться, всех сейчас интересует вопрос, что же все-таки с вакциной? Что же все-таки у нас с лекарствами? Вот сегодня новости рассказывали: стали поставлять в больницы препарат "Авифавир". О самом вирусе специалисты еще недавно говорили, что они понятия не имеют, как он действует, что нужно предпринять для того, чтобы сократить вообще зоны его поражения. Вот сейчас есть это понимание у тех специалистов, с которыми вы общаетесь, наверное, каждый день?

— Я не буду их подменять, это их хлеб — рассказывать, как действуют те или иные лекарственные препараты, какие разрабатываются вакцины. Скажу в целом, что действительно проводится огромная работа по разработке отечественной вакцины, работают сразу же несколько институтов, несколько направлений, несколько вариантов вакцины прорабатывается. В мире тоже, как минимум, три вакцины уже находятся в режиме клинических испытаний. Так что я думаю, что в ближайшие месяцы будет появляться все больше и больше позитивных новостей о создании вакцины.

Но что я должен сказать: мало провести клинические испытания, мало зарегистрировать вакцину — надо наладить не просто производство, а массовое производство, то есть оно должно исчисляться миллионами доз. Не десятками, не сотнями, не тысячами — миллионами! И вот чтобы нарастить этот объем, конечно, потребуется время.

Коллеги уже говорят о том, что первые партии могут появиться в августе, сентябре, октябре. Но специалисты говорят, что массовое вакцинирование возможно только ближе уже к Новому году, к зиме. Но, надеюсь, это будет раньше — все работают над этим максимально быстро, насколько это возможно в этих процессах. Но вообще нет никаких сомнений, что такая вакцина появится, и появится в ближайшее время.

То, что касается препаратов, действительно, новые препараты появляются, регистрируются. Все, что появляется новое, "с колес" практически, с фабричной проходной, поступает в больничную сеть города Москвы, и не только для госпиталей, но и для амбулаторного лечения.

— Будут ли какие-то мероприятия и можно ли будет куда-нибудь сходить с детьми в День России и в день проведения парада?

— Я бы не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня, и в день парада, но лучше это посмотреть по телевизору. Никакой массовки огромной или зрителей не должно быть. Это большой риск и для вас, и для ваших детей, и для ваших близких. И поэтому лучше как-то ограничить себя в попытках найти массовые мероприятия, лучше этого не делать.

— МФЦ будут работать в штатном режиме, как обычно, или только по записи?

— Мы будем продолжать работать по записи, чтобы не создавать очереди, чтобы максимально исключить возможности заражения коронавирусом. Для этого достаточно простой электронной записи. У нас сегодня какого-то дефицита по предоставлению услуг нет. Пока будем работать в таком режиме.

— Много вопросов не только про работу МФЦ, но и про другие различные организации. Не все еще открыли двери для своих сотрудников. Кто-то, наверное, перестраховывается. Это определяет сам работодатель, я так понимаю?

— Да, конечно, сам работодатель определяет, как открываться, в каком объеме. Но мы по-прежнему, я хочу обратить внимание и работодателей, и руководителей предприятий, по-прежнему рекомендуем максимально дистанционно работать на удаленке, как принято сейчас говорить. Если можно, то лучше, конечно, делать это дистанционно, не создавая скученности в офисах и на предприятиях. Где это невозможно, тогда обеспечивать санитарный режим на самом предприятии. Но, если возможно, продолжать работать на удаленке.

— Если приехать в Москву из региона, можно попасть под карантин или нет?

— У нас карантина для приезжих из российских регионов никогда не было, и я надеюсь, что и не будет. Конечно, если есть необходимость, приезжайте, но вообще в это время было бы хорошо ограничить поездки.

В Москве сейчас эпидемиологический режим значительно лучше, чем во многих других регионах, но они вводят карантин для приезжающих из Москвы. Мы с коллегами говорили, я просил их все-таки посмотреть, чтобы это был разумный подход. Потому что, об этом как раз говорила главный санитарный врач России Анна Попова, если в начале Москва составляла больше 60 процентов от всех вновь выявляемых больных коронавирусом, то сегодня это чуть больше 20 процентов, то есть как бы эта "пирамида" сейчас перевернулась. В большей степени ситуация сложная в других регионах, чем в Москве. По крайней мере, в столице мы никогда не устанавливали такой режим и устанавливать его не собирались.

— Может есть какие-то особые рекомендации при прогулке? Как пользоваться детскими площадками? Вы планируете в дальнейшем усилить их дезинфекцию?

— Детскими площадками сейчас лучше не пользоваться — они закрыты. Мы планируем их открыть во дворах и парках 23 июня, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. Сегодня я бы пока не рекомендовал ими пользоваться, они реально закрыты и запрещены к пользованию. Когда будут открыты, то, конечно, мы усилим санитарные защитные требования, дезинфекцию, это будет сделано обязательно.

Мы сейчас, как говорят, живем в новой "нормальности", наполненной вызовами, рисками. К ней надо приспосабливаться, в том числе приспосабливать и городское хозяйство, связанное с более частыми промывками, дезинфекцией. В транспорте это сделано в полной мере, он обеспечивается дезинфицирующими средствами и обеспечен графиками жесткой промывки, дезинфекции, которых нет, я думаю, ни в одном метрополитене мира.

— Мы постепенно начинаем возвращаться все-таки к нормальной жизни, к которой все привыкли. Что бы вы порекомендовали сейчас людям? Как себя вести, на что обращать больше внимания? А чего, наоборот, не делать?

— Конечно, мы возвращаемся этап за этапом к нормальной жизни, конечно, открывается один вид предприятий за другим, разрешены прогулки, поездки по городу. Но еще раз хочу обратиться к москвичам и обратить внимание на то, что вирус еще не побежден. Риски заболеваемости все равно остаются высокими. Нужно беречь себя и родных, нужно делать все, чтобы не провоцировать ситуации, которые бы подвергали вас опасности — не ходить в те места, где вы видите явную массу скопления людей, обязательно носить маску. Заходя в транспорт и в магазин, надевайте маску и перчатки. Я очень убедительно прошу, особенно, если у вас дома есть пожилые люди, люди группы риска с хроническими заболеваниями. Может вам сегодня инфекция ничего плохого и не сделает, но с вашими родными и близкими может. Поэтому продолжайте беречь себя. Таким образом у нас будет больше и больше гарантий того, что мы каждую неделю будем открывать новые и новые возможности, как вы правильно сказали, для "нормальной реальности".