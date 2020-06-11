11 июня 202023:59

Sony показала первые игры для PlayStation 5

Компания Sony провела презентацию, посвященную "будущему гейминга на PlayStation 5". В ходе прямой онлайн-трансляции на YouTube было показано несколько эксклюзивов, включая улучшенную Grand Theft Auto V и Project Athia, в которые сначала можно будет поиграть только на консоли следующего поколения.

 

Одним из первых для PS5 был заявлен автосимулятор Gran Turismo 7 от японской студии Polyphony Digital. Новая часть легендарной гоночной серии продолжит Gran Turismo Sport, которая вышла на PS4 в 2017 году. Дату релиза, правда, в компании не уточнили.

 

На вторую половину 2021 года назначили выход улучшенного издания Grand Theft Auto V — популярного криминального экшен с открытым миром. В Sony подчеркнули, что хит от Rockstar Games на сегодняшний день разошелся тиражом в более чем 130 миллионов копий. "В Grand Theft Auto V для PS5 будут внесены ряд технических усовершенствований, улучшена графика и производительность, что позволит по максимуму использовать мощные возможности новой консоли и сделать игру еще более привлекательной и отзывчивой", — пообещали в компании.

Начиная с сегодняшнего дня в течение 72 часов все участники PlayStation Plus на PS4 будут получать в Grand Theft Auto $1 000 000 на депозит в Maze Bank за каждый месяц игры в Grand Theft Auto Online до запуска Grand Theft Auto Online на PS5", — сказали в Sony.

 

Выпустят на PS5 и нового "Человека-паука" с участием супергероя Майлза Моралеса. Выход Spider-Man: Miles Morales — продолжение эксклюзива Spider-Man для PS4 2018 года — намечен к сезону предрождественских праздников. Скорее всего, игру начнут продавать одновременно с релизом PS5.

 

Студия Luminous Productions подготовила один из главных эксклюзивов для PS5. Правда, рассказали о нем очень мало ("игроки окажутся в огромном, детализированном мире, в котором есть место как прекрасному, так и пугающему") и показали только трейлер.

Вот какие еще игры выйдут на PS5:

 

 

 

 

 

Ранее в Sony обязались выпустить PS5 к сезону предрождественских праздников до конца этого года. Предположительно, релиз приставку состоится 20 ноября.

PS5 получит намного более мощную начинку с 8-ядерным процессором AMD Ryzen во главе, высокоскоростной SSD-накопитель объемом 825 ГБ, оптический привод 4K UHD Blu-ray, а также поддержку вывода 8K-графики и объемного 3D-звука. На бумаге приставка выглядит несколько слабее Microsoft Xbox Series X, которая тоже выйдет к концу года, зато будет совместима со старыми играми.

По неподтвержденным данным, PS5 будет стоить $499,99. Для сравнения, PS4 продается примерно за $300, а последняя и самая дорогая модель PS4 Pro – за $400

Текст: Вести.Hi-tech

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