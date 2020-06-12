12 июня 202000:55

День России отметят многочисленными мероприятиями

ГТРК "Оренбург"

В День России президент Владимир Путин примет участие в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе в Москве и наградит Героев Труда. Поднимут российский триколор и над горами Кавказа, и в небе над Магаданом.

В это день российские политические партии и общественные организации проведут многочисленные мероприятия как в онлайн-режиме онлайн, так и в очном формате. По всей стране пройдет флешмоб "Это моя Россия", участники которого расскажут на своих страницах в соцсетях, что для них значит Россия, и разместят фото и видео о своей малой родине, значимых местах, произведениях литературы и искусства, исторических личностях или событиях в истории нашей страны, передает ТАСС.

Также в регионах России пройдут две масштабные акции, инициированные партией "Единая Россия" — "Флаг России — в каждый дом" и #ОкнаРоссии, участники которых разместят на фасадах и в окнах домов российский триколор и тематические рисунки.

Члены клуба "Эльбрус", объединяющего победителей конкурса управленцев "Лидеры России", совместно с участниками проекта "Абилимпикс" жестами исполнят гимн РФ вместе с Народным артистом РФ Олегом Газмановым.

В Москве и Подмосковье ко Дню России организовано множество онлайн-мероприятий. Так, Центр славянской письменности "Слово" подготовил виртуальное путешествие к истокам истории страны. Парки столицы на своих интернет-площадках проведут квесты, лекции, экскурсии, фотовыставки и творческие мастер-классы. Музей Победы подготовил к празднику специальную программу: На сайте музей и его YouTube- канале зрители смогут присоединиться к онлайн-экскурсии "Герои Великой Отечественной", мастер-классу по изготовлению сувенира с символикой российского триколора и послушать концерт "Журавли Победы".

 

В Санкт-Петербурге главным событием дня будет онлайн гала-концерт #МЫРОССИЯ из Петропавловской крепости, в режиме онлайн пройдут и другие торжества. В Ленинградской области главное празднование пройдет в пограничном Ивангороде: в древней крепости поднимут флаг России, состоится онлайн-концерт.

В Ингушетии 12 июня в цвета российского триколора окрасится стометровая башня Согласия в Магасе, в Дагестане гигантский флаг России развернут на песчаном бархане Сары-Кум — одном из высочайших мире. В Карачаево-Черкесии совершат восхождение с российским флагом на гору в Карачаевске и на ее вершине исполнят гимн страны.

В Магадане парашютисты совершат прыжок с фальшфейерами, которые образуют в небе российский триколор. Бело-сине-красной станет и пограничная вышка на набережной Амура, а в Якутске цветами российского триколора засияет иллюминация телебашни.

Пройдут торжественные мероприятия и в других регионах РФ, а также в зарубежных странах.

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