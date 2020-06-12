12 июня 202000:56 Антон Подковенко

Всё не так однозначно: зачем в Саранске подняли хайп с покраской больничного забора

Всё не так однозначно: зачем в Саранске подняли хайп с покраской больничного забора

"Неужели забор важнее жизни и здоровья тяжелобольных людей?" — риторический вопрос от известного российского портала. И одновременно — комментарий к видео из столицы Мордовии. Кадры сняты возле республиканской клинической больницы. Несмотря на несколько дрожащее изображение, можно разглядеть большое количество людей в защитных костюмах. Все они занимаются одним и тем же — красят металлическое ограждение.

Дело вроде бы житейское, если бы не сообщения о том, что на хозяйственные работы вывели медиков этой самой больницы. Дескать, квалифицированные сотрудники вместо того, чтобы лечить пациентов — "полдня обновляли забор".

Ситуация — странная. Тем более, что госпиталь сейчас перепрофилирован под прием больных с коронавирусом. Что однозначно воспринимается, как отягчающее обстоятельство. Так что нелогичное отношение руководства больницы к медицинским кадрам, естественно, не осталось без внимания. Появились весьма неприятные вопросы.

Интернет-паблик первым выложил видео, как некие люди в защитных костюмах красят в Саранске ограду Республиканской клинической больницы имени Каткова. Авторы агрессивно спрашивают — это медработники или муниципальные службы?

"Не хватило, в принципе, нормальной журналистской подготовки: прийти спросить — кто такие, почему вы этим занимаетесь? Ведь речь идёт о главной улице города — завтра праздник, 24 числа парад, ну, в общем, захотел сделать шумиху из ничего — сделал из ничего — получился фейк", — утверждает Владимир Назаров, председатель РОО "Союз журналистов Республики Мордовия".

В мессенджерах и соцсетях полетели ядовитые заголовки и комментарии: якобы в больнице такой "тим-билдинг по-мордовски". Якобы, врачи вместо того, чтобы лечить от коронавируса, по приказу начальства взяли в руки кисти и ведра с краской.

"Этим занимаются хозяйственные службы. Защитная одежда защищает от пыли, от грязи, от краски — хозяйственные работы связаны с некоторым дискомфортом по поводу этого", — поясняет Вячеслав Щапов, главный врач РМ Республиканская клиническая больница №3.

Больница номер три в Саранске — не первый раз под прицелом фейкомётов. На пасху тоже вброс был. Про подарки, которые будто бы не увидели адресата. "Якобы в эту больницу были доставлены некие подарки врачам перед Пасхой, но потом оказалось, что их перепутали, должны были доставить в инфекционную больницу — якобы подарки забрали, обещали привезти другие — и в итоге ничего сделано не было. То есть, они намеренно провоцируют людей на некие протестные действия", — вспоминает Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного Интернета.

Подарки для врачей тогда собирали предприниматели региона, и все всё получили. Однако, одиозный паблик не унимается. Пишут, мол, врачей не хватает в Мордовии. А медиа, которые тиражируют нынешний фейк с оградой, добавляют про некие "проблемы со скорыми".

"Конечно, это не соответствует действительности! Значит, 64 бригады скорой помощи ежедневно оказывают медицинскую помощь населению, в том числе, конечно, и пациентам с внебольничной и больничной пневмонией — ковидной или нековидной. Медицинскими сотрудниками все больницы наши обеспечены в полном объёме", — заверил Олег Маркин, министр здравоохранения Республики Мордовия.

Больница имени Каткова — самый крупный в Мордовии коронавирусный госпиталь, она перепрофилирована сейчас, там больше трёхсот койко-мест. Статистика выявленных случаев коронавируса говорит о том, что работы у врачей хватает. А статистика выздоровлений — что они с ней справляются. Ну, а за фасадом следят те, кто по хозяйству.

"Там не только забор красится. Там ещё красятся бордюры и стрижется трава. Мне кажется, ко Дню России — нормальное дело, когда крупнейшая больница республиканская наводит порядок. Мы это проверяли — главного врача — силами хозяйственных служб. То есть никакие медики не отвлекались от своих прямых обязанностей", — рассказывает Каштанов Олег, главный редактор газеты "Известия Мордовии", сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Мордовия.

Мы написали авторам саранского паблика, но отвечать им, видимо, нечего. Это ж не хайп ловить на медиках. Которые своим делом заняты.

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