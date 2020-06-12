Перешли грань? Авторы мема о "депутате Наливкине" разместили провокационное видео в Сети

"Сотрудник Алексей Андрейченко службу не проходил и не проходит". Полиция Уссурийска так ответила о некоем приморском подполковнике полиции, который якобы "хранил в своем доме ящики с деньгами". По крайней мере, именно такой сюжет выдал популярный региональный паблик и теперь местные власти вынуждены как-то объяснять его появление.

В коротком ролике показали, как тот самый Андрейченко — попадается на крупной взятке, что приводит к расследованию и домашнему аресту. Правда, сразу понятно, что видео — постановочное. Ведь среди главных разоблачителей мелькает известный в регионе юмористический персонаж — так называемый "депутат Наливкин".

Герой — вымышленный, а значит и описанная ситуация — тоже. В полиции Уссурийска эти обстоятельства, конечно, учитывают. Однако, видео с липовым сотрудником всё же посчитали провокацией, и даже дали опровержение для прессы. Попросив "не вводить в заблуждение читательскую аудиторию". Но авторов сатиры может ждать и нечто большее, чем просто официальное заявление.

Частный дом. Оперативники выносят коробки и сумки с банкнотами. Растерянный человек на кровати. И закадровый голос, повествующий о том, что в комнате этого сотрудника обнаружены цитата "сотни килограммов денег". Благодаря наводке того самого Виталия Наливкина.

Зрители в комментариях заметили: не каждый-то и отличит это видео от настоящих оперативных съемок. Увы, не отличили и некоторые журналисты, которые на своих ресурсах выдали эту постановку за реальное задержание. А все, уверены местные полицейские, из-за формы, которую авторы ролика использовали.

"Несмотря на то, что паблик позиционирует себя как канал шуточных новостей, транслирующих истории вымышленных персонажей, герой постановочного ролика носит форму сотрудника органов внутренних дел, что является административным правонарушением", — заявила Ирина Сырова, начальник ОИОС УМВД России по Приморскому краю, полковник внутренней службы.

Режиссер и продюсер Андрей Клочков, который создал образ Наливкина, заявляет — форму сотрудников для съемок не брали, все совпадения якобы случайны. "В этом ролике синяя рубашка, брюки, и все, никаких шевронов с опознавательными знаками там нет. По части чего хотят претензии, но нас это не пугает, нас уже привлекали за применение формы", — отмахивается Андрей Клочков, режиссер, продюсер.

В прошлом году команду уже штрафовали. И в этом тоже хотят наказать рублем. Потому что образ пьяного мужчины, которого называют высокопоставленным сотрудником ведомства, в МВД считают оскорбительным.

"Надеть форму на актера и в неприглядном виде показать сотрудника правоохранителей, это не делает чести ни съемочной группе. Сегодня сотрудников полиции, завтра наших уважаемых врачей будем дискредитировать, подбрасывать им чего-то", — считает Алексей Лобарев, Председатель комиссии Общественного совета при ФСИН России, председатель профсоюза работников МВД РФ.

Но авторы видео говорят, что высмеять хотели не полицейских. Сделали, мол, собирательный образ коррупционера. Пьяного и растерянного. "У нас абсолютно нет задачи никого дискредитировать, оскорбить или обидеть. Мы считаем, что такими вещами занимаются полковники Захарченки, у которых миллиарды находят. Такие люди бросают тень на правоохранительные органы, а мы сами очень хорошо к ним относимся", — защищается Андрей Клочков, режиссер, продюсер.

Но антигерой в этом видео — именно из рядов правоохранителей. Копил на безбедную жизнь за границей, обирая несчастных грибников.

"Это некий собирательный образ, показывая этого сотрудника, он оскорбляет и других сотрудников нашей российской полиции. Ведь мы знаем, сколько людей у нас, сколько сотрудников полиции находятся на переднем крае борьбы с преступностью, и гибнут, а когда показывают вот такие примеры, мне честно говоря просто обидно за своих коллег", — признается Иван Соловьев, заслуженный юрист России, член научно-консультативного совета Следственного Комитета.

За бурной деятельностью выдуманного функционера следят больше 130 тысяч подписчиков. Виталий Наливкин предлагал укрепить старый мост ржавыми автобусами. Со зловонными выбросами производств боролся, развешивая в городе освежители воздуха. Но вот с разоблачением коррупционера что-то не задалось.

"К любому юмору нужно относиться с юмором, думаю, что это в принципе восприятие юмора зависит от личностных качеств человека. Один раз был в жюри и видел, как люди стебутся над собой, над работой, над проблемами, учениями это было настолько смешно", — уверяет Евгений Никишин, актер, телеведущий.

Теперь команде проекта грозит штраф до ста тысяч рублей. Но несмотря на возможные финансовые потери, представители чиновника намерены работу продолжить. В защиту выдуманного, но честного имени господина Наливкина. Ну и, конечно, на потеху местным жителям.