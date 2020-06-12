Дело Михаила Ефремова: число выявленных правонарушений растет

Под Рязанью похоронили Сергея Захарова — жертву страшного ДТП в Москве, которое устроил Михаил Ефремов. Самого актера еще раз допросили. Вопросы задавали сразу по двум делам — о самой аварии, а еще о сбыте наркотиков — Ефремов за рулем был под запрещенными веществами.

Похороны под Рязанью в селе Кузьминское. Родственники и друзья прощаются с Сергеем Захаровым, погибшим после ДТП по вине актера Михаила Ефремова. Для родных и друзей это удар, пожилой матери они вообще решили не рассказывать всей правды о гибели сына, да и о самом событии сообщили в последний момент. У 86-тилетней женщины было уже два инсульта.

"Я знаю Сергея более 20-ти лет. Он был очень хорошим человеком, никогда не отказывал в помощи никому, все это делал бескорыстно. Домой всегда приезжал, а в последний раз я его видел в субботу, перед аварией. Он приезжал вместе с сыном", — говорит один из друзей погибшего.

Кроме дела по факту ДТП, Михаил Ефремов теперь фигурирует и в еще одном — по статье 228 УК РФ ("Сбыт наркотиков"). В четверг днем актера увезли сотрудники полиции. Позже появились официальные комментарии: "В настоящее время водитель, обвиняемый в совершении 8 июня на Смоленской площади города Москвы ДТП со смертельным исходом, доставлен в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве для проведения следственных действий в рамках уголовного дела, возбужденного по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ. Также пройдет его допрос по уголовному делу, возбужденному по статье 228.1 УК РФ, после чего будет решен вопрос о его процессуальном статусе по данному делу".

Сразу после ДТП, с которого все и началось, для актера проводили освидетельствование. В его крови обнаружили не только алкоголь, но и наркотические вещества. Кто их ему поставлял? Теперь это предстоит выяснить.

В столичном главке МВД все, что имеет отношение к делу Ефремова, пока не комментируют, но уже стало известно, что до того, как попасть в ДТП, актер заезжал в бар "Улисс". Там полицейские проверяли записи камер наблюдения, согласно которым Ефремов повел в этом месте около 30 минут. Сейчас бар закрыт. Так, кстати, должно было быть и в день аварии, так как все заведения подобного рода не работают из-за пандемии короновируса, однако Ефремов посещал бар, якобы, на правах завсегдатая, и в карантин.

Еще один виток скандала — регистрация в "Телеграм". После ДТП Михаил Ефремов находится под домашним арестом, на него, как и положено, надели электронный браслет и запретили пользоваться любыми средствами связи, но непонятным образом его аккаунт появился в мессенджере. Дочь актера утверждает, что это сделал кто-то другой вместо него.