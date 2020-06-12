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Беспорядки в США 1 час назад

12 июня 202001:05 Георгий Подгорный

Ситуация в США: известный ритейлер испугался обвинений в расизме

Ситуация в США: известный ритейлер испугался обвинений в расизме

"Египетские рабы-иудеи — на самом деле чёрные". Вот такое изображение запостил у себя в "Твиттере" известный американский рэпер Айс Кьюб. Который на фоне протестов из-за убийства Джорджа Флойда в США развёл в соцсетях удивительную псевдоисторическую теорию. Дескать, нынешние евреи — "богатые белые самозванцы с большими носами, сидящие на спинах темнокожих рабов". Не имеют никакого отношения к настоящим коленям Израилевым.

Соответственно, Моисей — якобы был негром. Как и те, кого он вывел из египетского плена. И даже в лицах сфинксов, по мнению звезды хип-хопа, видятся негроидные черты. Конспирология — это ещё мягко сказано. И тут, разумеется, не заставили себя ждать обвинения в оголтелом антисемитизме. Тем более, что он явно обострился на фоне массовых погромов. Вот, скажем, нашумевшая листовка неких активистов — с требованием срочно сократить "слишком большое" число студентов-евреев в ведущих американских вузах.

И просто так отдать их места тем же неграм. На борьбу за всеобщее равноправие и справедливость — совсем не похоже. Да и вообще, эта самая борьба принимает в Штатах всё более экзотичные формы.

Американская сеть "Волмарт". С одной стороны шампуни, лосьоны, крема подходи, бери, покупай. С другой, вроде все то же самое, но за стеклом. Одно отличие — эти средства ухода мультикультурные, подходящие для темной кожи или жесткой текстуры волос, свойственной в том числе и афроамериканцам. Разглядели дискриминацию. "Волмарт" сразу от этой идеи отказался.

"Мы чутко относимся к этой проблеме и понимаем озабоченность наших клиентов и членов сообщества. Являясь ритейлером, обслуживающим миллионы клиентов каждый день из разных слоев общества, Walmart не терпит никакой дискриминации".

Но целый ряд американских СМИ выпустили материалы о мультикультурных средствах, с явным намеком только для темнокожих, вне свободного доступа. Буря негодования. Хотя такие закрытые стеллажи появились еще несколько лет назад. А сейчас повод возмутиться, как никогда удобный.

"Ряд товаров пользуются спросом. И они дорогие. К ним предъявляют меры предосторожности, чтобы защитить. Даже просто какое-то особое внимание, или не такой взгляд, или просто сопровождение афроамериканца в тот или иной отдел магазина, может стоить многомиллионных судебных издержек. Это не пятидесятые, не шестидесятые года, когда было движение за гражданские права и были товары для белых и товары для черных", — поясняет Александр Петров, историк-американист, науч. сотрудник Института всеобщей истории РАН.

Идея, что темнокожих ограничивают даже в шампунях — и правда звучит и правда максимально по-расистски и унизительно. Только это в некоторой степени лукавство, объясняют эксперты, навеянное, в том числе, и острой ситуацией в США. Они поясняют все, что за стеклом это товары, которые крадут чаще остальных. В этом случае, получается, о дискриминации ни слова. Но тогда подскажите, где ставить знак равно между понятиями "полка с шампунями" и "расизм", или между "афроамериканец" и "воровство"?

"В компании "Волмарт" посмотрели и проанализировали ситуацию, что в процентном отношении 80-90 процентов краж совершается именно афроамериканками, либо людьми с темным цветом кожи и приняли меры предосторожности. Другой вопрос, что не будет такого открытого доступа, как косметика для женщин со светлым типом кожи, конечно, она имеет форму расовой дискриминации", — считает Михаил Иоффе, адвокат.

Еще в конце мая Walmart закрыл несколько сотен точек по всей стране. Во имя безопасности сотрудников. На тот момент счет на шел на десятки разбитых и разграбленных магазинов. Причем их громили не только ночью, но и средь бела дня. Поэтому и в этом случае с мультикультурными шампунями раздора проще пойти на попятную, чем потом ремонтировать супермаркеты или судиться.

"Крупные компании и даже некрупная компания они очень боятся за свою репутацию, за свой бренд, они очень хотят выглядеть прогрессивно, либеральными, они хотят делать вид, что они пытаются поддержать акции протеста по всей стране. Что они поддерживают афроамериканское население в США", — пояснил Джон Вароли, журналист.

"В частности, можно подать в суд на "Волмарт". А зачем это "Волмарту"? Суд, скорее всего, будет на стороне афроамериканцев, суд будет на стороне не расизма, все, что можно рассматривать, как расизм, судом будет отметено", — уверена Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований НИИ мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова, кандидат политических наук.

Феномен американского протеста, который как бы против насилия, но в тоже время породил еще большее зло и хаос. И выходит так, пока одни бьют витрины и забирают все, что плохо лежит. Другие под предлогом "белых привилегий" устраивают скандалы, которым сегодня в США нечем противостоять. И бизнесу проще преклонить колено.

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