12 июня 202001:21 Наталья Соловьева

От Николая II до Путина: якутские кондитеры устроили выставку тортов, изображающих известных политиков

От Николая II до Путина: якутские кондитеры устроили выставку тортов, изображающих известных политиков

В нижней части — нечто вроде красного флага с серпом и молотом, в верхней — шея, вокруг которой застегнут форменный воротник с красными петлицами. А выше — хорошо всем известное лицо. В характерных чертах которого без особого труда можно узнать товарища Сталина. Вот только ситуация, в которой оказалась его голова — требует некоторых пояснений. Надпись внизу конструкции гласит, что перед нами "сладкие мечты". Впрочем, вести расследование, чьи именно фантазии реализовались таким образом — не придется.

Работу выставили в витрине якутской кондитерской. Обозначив, что генералиссимус — это не что иное, как торт. Сделан — в натуральную величину. Более того, компанию Сталину составили и другие экспонаты, испеченные местными кулинарами. Ну а сама импровизированная выставка скромно называется "Лидеры и вожди России". По задумке, она должна стать подарком к будущему государственному празднику. Правда, появление съедобных голов власть имущих — реакцию вызвало самую неоднозначную.

Российскую историю писали огнем, мечом, и даже кровью. Вот только крем-брюле и сливочной помадкой еще никогда. Лидеры государства от Николая II до Владимира Путина увековечены в тортах. Объемные бюсты тянут на несколько килограммов и полностью съедобны. За голову каждого назначена своя цена. Дороже всех обойдется действующий российский лидер — почти 7 тысяч рублей. А вот, например, первый и единственный президент СССР — на треть дешевле.

"Оказывается, на них есть огромный спрос, люди, начинают интересоваться, хотят попробовать. И я уже думаю, а не сделать ли нам аукцион на них, и вырученные деньги отправить ну, например, в детский дом", — рассказывает Татьяна Тымырова, совладелец пекарни-кондитерской.

Что у них в головах. Ответ знают якутские кондитеры. У каждого свой вкус — клубника, малина, капучино. Ярко-алый бисквит — красный бархат и крем-сыр маскарпоне стали основой для бюста Путина. Шоколадно-белая начинка у Ленина. Сверху сахарная мастика. Именно она — податливая как пластин — стала холстом для работы художника.

"Это ручная работа и, когда кондитер начинает воплощать образ идею, это все равно, что работа скульптора, художника, каждая деталь, каждая морщинка. Чтобы было максимально похоже, на это уходит от 4 до 6 часов, только на то, чтобы воплотить этот образ и придать форму", — поясняет Татьяна Тымырова, совладелец пекарни-кондитерской.

Идея выставки принадлежит Татьяне Тымыровой. В регионе весьма известной. Она автор, пожалуй, всех креативных акций последнего времени. Например, доставки продуктов стриптизершами, которые из-за коронавируса временно остались без работы. К рабочей одежде девушек добавили лишь маски и перчатки. А для тех, кто придерживается более традиционных вкусов, придумала доставку пиццы в национальных нарядах.

На торты в Сети реакция тоже не однозначная. Пользователи шутят, что прилива аппетита не вызывают, с ножом на них идти страшно, а есть тем более.

"Работа выполнена на высоком уровне, видна проработка деталей, без художественного образования не обойтись. Это достаточно трудоемкий процесс. Но по поводу тенденций, хочу сказать однозначно, кондитер предпочитает делает портретное сходство отдельных фигур, а не тортов", — считает Ирина Мошкина, золотой призер Чемпионата России по кондитерскому искусству.

Тортами не только вымощена дорога к лишнему весу, но и на вершину кулинарной славы. Они давно стали отдельным видом искусства. Их трудно воплощать в жизнь, а иногда и резать. И выглядят они максимально реалистично. От того многие кондитеры придерживаются строгого правила — не печатать на тортах фотографии и портреты, чтобы не пришлось буквально вгонять нож в любимого человека.

Но на вкус не только все лидеры, но и покупатели оказались разными. Интересуются, нельзя ли расширить ассортимент. Например, добавить главу города, республики, а также иностранных лидеров. Некоторые пожелали увидеть на блюде голову Трампа. Комплимент это или повод задуматься — так и осталось загадкой.

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