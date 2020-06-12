12 июня 202002:13 Мария Слободянская

Особенности школьного образования в условиях пандемии

Особенности школьного образования в условиях пандемии

Российским выпускникам начали выдавать аттестаты об окончании школы. Из-за пандемии единые госэкзамены будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы. Каковы особенности образования в этом году?

Сегодня большинство выпускников получат аттестат об окончании школы, а те, кто по определенным причинам не успеет до выходных, смогут забрать итоговый документ 15 июня. Впервые в этом году их выдают без сдачи выпускного экзамена. Соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Распространяется такая вынужденная мера на учеников девятых т одиннадцатых классов. По аттестатам школьники смогут поступить в средние профессиональные образовательные учреждения.

Правда, дождались официальной документации не все субъекты. В нескольких регионах аттестаты выдали раньше принятия закона, однако министр образования РФ Сергей Кравцов отметил, что никаких трудностей с этим не возникнет — документы технически заменят на новые.

А уже сейчас школы начинают подготовку к проведению ЕГЭ. Сдавать его в этом году будут только те, кто планирует поступать в высшие учебные заведения. Пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня, на них организаторы смогут отработать все механизмы работы В связи с новыми санитарными нормами учителя будут обязаны носить маски, а в некоторых регионах их даже протестируют на коронавирус.

При этом новые нормы рассадки практически не скажутся на количестве пунктов сдачи экзамена. В этом году его планируют сдавать около 650 тысяч школьников. Цифры меньше, чем обычно, потому что примерно 10 процентов выпускников уже заявили о своем намерении продолжить обучение в колледжах. Кроме того, экзамен по русскому языку решили разбить на два дня. Те же, кто, например, по состоянию здоровья не сможет сдать в ЕГЭ в основные дни, получат возможность прийти в один из резервных.

Что же касается будущего "дистанционки", а это еще один волнующий и родителей, и учеников вопрос, то в здесь в Министерстве просвещения РФ едины: она не заменит традиционной системы образования, но может стать дополнением. Например, когда ребенок заболел или по другим причинам не может посещать занятия очно. Диагностику эффективности онлайн-обучения планируют провести в начале следующего года, а уже 1 сентября в ведомстве рассчитывают вернуться к привычной школьной жизни. Правда, пока все еще с учетом необходимых требований Роспотребнадзора.

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