12 июня 202002:51

Американским полицейским запретили применять удушающие приемы

Американским полицейским запретили применять удушающие приемы

"Надеемся, за это время Конгресс выработает надлежащие правила". С такой формулировкой компания Amazon сообщила о годовом моратории на использование американской полицией одного из своих IT-продуктов — системы распознавания лиц.

Причина понятна: пресловутые акции протеста под соусом противодействия расовым предрассудкам и дискриминации. Мол, в компанию неоднократно поступали жалобы на то, что технология допускает критические ошибки на основании "демографических различий". То есть, якобы, недостаточно четко распознает именно темнокожих людей и дает полиции возможность наказывать невиновных.

И все это — в контексте леволиберальных рассуждений о необходимости полностью упразднить органы правопорядка в пользу неких "народных дружин" или, как минимум, провести реформы, серьезно ограничив их функционал. И вот как раз из последнего — решение суда Миннесоты, штата, где погиб Джордж Флойд, о запрете неправомерно применять к подозреваемым физическую силу, а конкретно — удушающие приемы, чтобы "изменить к лучшему жизни этнических меньшинств". Обойдутся ли полисмены без них, и как же тогда задерживать опасных преступников?

Очевидно, стрелять. Или бить током. Других вариантов просто нет. Разгар дня. К высокому тучному мужчине подходят несколько полицейских, просят "пройти с ними", тот отказывается. Вдруг один из охранников правопорядка кидается на подозреваемого сзади и хватает за горло. Впятером мужчину валят на землю. Далее ситуация развивается по знакомому сценарию... Эрик Гарнер, отец шестерых детей, умер, не придя в сознание.

Это произошло задолго до гибели Джорджа Флойда, но случаи — как под копирку, и таких далеко не два. Судя по кадрам из соцсетей, удушающие захваты у американских полицейских в почете, только вот очень уже часто все заканчивается травмами и даже гибелью задержанных. А выясняется, как правила, всегда одно: жертв душили неправильно.

Удушающие приемы можно разделить на два типа: либо на перекрытие трахеи, по которой воздух попадает в легкие, либо сдавливание сонных артерий, проходящих по обеим сторонам шеи и снабжающих кровью мозг. Второй вариант считается относительно безопасным и до нынешнего времени был разрешен в правоохранительных органах США.

Полицейский обхватывает шею таким образом, что его локоть оказывается напротив подбородка задерживаемого. Давление оказывается только на боковые стороны. Человек быстро теряет сознание, и никаких последствий для здоровья. Но вот если по ошибке или намеренно провести прием неправильно, то оказывается перекрыта уже трахея, и это страшнее.

Врач-травматолог Андрей Литвиненко поясняет: "Опаснее, конечно, сдавление трахеи. Почему? Потому что трахея одна, а артерий две. Когда душат, обычно сдавливают какую-то одну. При удушающем приеме, когда мы проводим на гортани, то можно поломать хрящи этой трахеи. И вот тогда уже будет беда".

Впрочем, и использование безопасного метода тоже ничего не гарантирует — Джорджа Флойда именно так и убили. Полицейский навалился на него всей массой, придавив боковую сторону шеи коленом. И специалисты пояснили, что вообще-то прием проведен грамотно — перекрыт именно приток крови к мозгу. Вот только по необъяснимой причине убийца не прекратил удушение, когда Флойд потерял сознание, а просидел на нем еще несколько минут.

Президент Федерации развития филиппинских единоборств, член президиума Федерации армейской тактической стрельбы Александр Шлычков отмечает: "Когда он увидел, что Флойд потерял сознание, и что он вообще не подавал признаков, это говорило о том, что он должен был сразу ослабить давление на шею. То, что он не мог догадываться о последствиях, я думаю, маловероятно. Потому что он производит впечатление профессионала".

И вроде бы чем не повод прекратить порочную практику? Однако, российские полицейские говорят: удушающие приемы — это необходимое зло. По сути, это единственный способ успокоить правонарушителя, превосходящего полицейского в силе.

Альтернативы — только применение оружия или спецсредств, а они куда опаснее. Газовый баллончик? Можно человека без зрения оставить. От шокера может запросто остановиться сердце.

Но теперь, похоже, махать дубинками и стрелять придется чаще. Волна запретов на удушающие приемы в США уже запущена, сообщения приходят со всех концов страны и даже из-за ее пределов. Например, удушающим захватам отныне не будут обучать полицейских и жандармов Франции.

Сейчас

02:51

Американским полицейским запретили применять удушающие приемы

02:28

Клоун Вячеслав Полунин отмечает юбилей

01:34

Для россиян "Авифавир" будет бесплатным

00:55

День России отметят многочисленными мероприятиями

23:48

В Праге осквернен памятник Черчиллю

22:11

Рок-фестиваль "Нашествие" не состоится

18:43

Столичные власти не рекомендуют выходить из дома на праздники

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

День России отметят многочисленными мероприятиями

День России отметят многочисленными мероприятиями

2 часа назад
Как столица и область возвращаются к привычной жизни: Собянин и Воробьев — о дальнейших шагах

Как столица и область возвращаются к привычной жизни: Собянин и Воробьев — о дальнейших шагах

5 часов назад
Дело Михаила Ефремова: число выявленных правонарушений растет

Дело Михаила Ефремова: число выявленных правонарушений растет

1 час назад
Опасен ли переболевший COVID-19, как сберечь себя: на вопросы о коронавирусе ответил Михаил Мурашко

Опасен ли переболевший COVID-19, как сберечь себя: на вопросы о коронавирусе ответил Михаил Мурашко

4 часа назад

Трансляции

12:55

Вручение Госнаград и церемония подъема государственного флага России
20:40

Мы - вместе! Концерт, посвященный Дню России
Все трансляции
В Британии сносят монументы и нападают на полицейских

В Британии сносят монументы и нападают на полицейских

5 часов назад
Снятие ограничений и новая "нормальность": Собянин ответил на вопросы москвичей

Снятие ограничений и новая "нормальность": Собянин ответил на вопросы москвичей

4 часа назад
В Праге осквернен памятник Черчиллю

В Праге осквернен памятник Черчиллю

3 часа назад
Семья погибшего в ДТП решила не брать ни одной копейки от Ефремова

Семья погибшего в ДТП решила не брать ни одной копейки от Ефремова

4 часа назад
С лучком и селедочкой: картошка реабилитирована. Но не вся

С лучком и селедочкой: картошка реабилитирована. Но не вся

10 часов назад
В Краснодарском крае отменен пропускной режим

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

9 часов назад
Рок-фестиваль "Нашествие" не состоится

Рок-фестиваль "Нашествие" не состоится

4 часа назад
Светлане Петренко присвоено звание генерал-майора юстиции

Светлане Петренко присвоено звание генерал-майора юстиции

5 часов назад
Разлив топлива в Норильске: кто не принял меры

Разлив топлива в Норильске: кто не принял меры

5 часов назад
Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице

Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице

7 часов назад
Под Рязанью упал "Бекас", пилот погиб

Под Рязанью упал "Бекас", пилот погиб

4 часа назад
Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

12 часов назад
К юбилею маэстро: программы и концерты с участием пианиста-виртуоза Дениса Мацуева

К юбилею маэстро: программы и концерты с участием пианиста-виртуоза Дениса Мацуева

15 часов назад
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

16 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет фильм "Движение вверх" 12 июня

Телеканал "Россия 1" покажет фильм "Движение вверх" 12 июня

10.06.2020 08:58
Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

09.06.2020 16:05
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Sony показала первые игры для PlayStation 5

Sony показала первые игры для PlayStation 5

2 часа назад
Столичные власти не рекомендуют выходить из дома на праздники

Столичные власти не рекомендуют выходить из дома на праздники

7 часов назад
Массовая вакцинация москвичей от коронавируса может начаться в декабре

Массовая вакцинация москвичей от коронавируса может начаться в декабре

7 часов назад
Мэр Москвы: розничная торговля может не восстановиться

Мэр Москвы: розничная торговля может не восстановиться

8 часов назад
Кудахтают и лишают сна: дикие курицы атаковали новозеландские деревни

Кудахтают и лишают сна: дикие курицы атаковали новозеландские деревни

8 часов назад
Аттестат без ЕГЭ лишает выпускника возможности поступления в вуз

Аттестат без ЕГЭ лишает выпускника возможности поступления в вуз

8 часов назад
США обвинили Международный уголовный суд в коррупции

США обвинили Международный уголовный суд в коррупции

8 часов назад
Анархия в Сиэтле: бунтари требуют сегрегации и роспуска полиции

Анархия в Сиэтле: бунтари требуют сегрегации и роспуска полиции

8 часов назад
Собянин подписал закон о проведении онлайн-голосования

Собянин подписал закон о проведении онлайн-голосования

9 часов назад
Майкла Фелпса назвали атлетом XXI века. Россиян нет в Топ-100

Майкла Фелпса назвали атлетом XXI века. Россиян нет в Топ-100

9 часов назад
К Параду Победы все готово, заявил Шойгу

К Параду Победы все готово, заявил Шойгу

9 часов назад
Вакарчук уходит из Верховной рады

Вакарчук уходит из Верховной рады

10 часов назад
В Москве установили первый пешеходный переход с "умной" подсветкой

В Москве установили первый пешеходный переход с "умной" подсветкой

10 часов назад
В Балашихе жители стали заложниками спора управляющих компаний

В Балашихе жители стали заложниками спора управляющих компаний

10 часов назад
Госдолг США впервые в истории превысил $26 триллионов

Госдолг США впервые в истории превысил $26 триллионов

10 часов назад
Данные с электронных пропусков москвичей удалят после завершения судов по штрафам

Данные с электронных пропусков москвичей удалят после завершения судов по штрафам

10 часов назад
Посольство США в Зимбабве будет стоять на улице Флойда

Посольство США в Зимбабве будет стоять на улице Флойда

10 часов назад
Автор "Гарри Поттера" впервые рассказала о пережитом сексуальном насилии

Автор "Гарри Поттера" впервые рассказала о пережитом сексуальном насилии

11 часов назад
Россияне приобрели новые привычки в путешествиях

Россияне приобрели новые привычки в путешествиях

11 часов назад
Паразитолог: клещи с боррелиозом есть по всей России

Паразитолог: клещи с боррелиозом есть по всей России

11 часов назад
Путин поддержал кандидатуру Белозерцева на выборах пензенского губернатора

Путин поддержал кандидатуру Белозерцева на выборах пензенского губернатора

11 часов назад
Аккаунт Ефремова засветился в мессенджере, невзирая на запрет пользоваться интернетом

Аккаунт Ефремова засветился в мессенджере, невзирая на запрет пользоваться интернетом

11 часов назад
Подписан приказ об увольнении росгвардейца, угрожавшего подкинуть наркотики

Подписан приказ об увольнении росгвардейца, угрожавшего подкинуть наркотики

11 часов назад
ВОЗ: пандемия коронавируса набирает обороты в Африке

ВОЗ: пандемия коронавируса набирает обороты в Африке

12 часов назад
Олег Митяев спас Марину Есипенко от Никиты Джигурды

Олег Митяев спас Марину Есипенко от Никиты Джигурды

12 часов назад
Внутренние границы Шенгена откроются 15 июня, внешние 1 июля. Но не для всех

Внутренние границы Шенгена откроются 15 июня, внешние 1 июля. Но не для всех

13 часов назад
Роспотребнадзор: дезинфекция тротуаров и дорог не имеет смысла

Роспотребнадзор: дезинфекция тротуаров и дорог не имеет смысла

13 часов назад
Сатирика Трушкина похоронят 12 июня

Сатирика Трушкина похоронят 12 июня

13 часов назад
Из точки А в точку Б: что нужно знать и сделать, чтобы отправиться отдыхать на машине

Из точки А в точку Б: что нужно знать и сделать, чтобы отправиться отдыхать на машине

14 часов назад
Сенсационное открытие: яйцеклетка человека сама выбирает себе "мужчин"

Сенсационное открытие: яйцеклетка человека сама выбирает себе "мужчин"

14 часов назад
В Москве полицейские спасли жизнь мужчине, предложив выпить

В Москве полицейские спасли жизнь мужчине, предложив выпить

14 часов назад
Появилось видео, как экс-футболист порвал трубу с кипятком перед тем, как свариться

Появилось видео, как экс-футболист порвал трубу с кипятком перед тем, как свариться

15 часов назад
Биологи впервые напечатали орган внутри тела грызунов

Биологи впервые напечатали орган внутри тела грызунов

10.06.2020 14:30

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку