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Коронавирус 38 минут назад

12 июня 202003:12 Дмитрий Акимов

Власти Санкт-Петербурга увековечат память боровшихся с вирусом врачей

Власти Санкт-Петербурга увековечат память боровшихся с вирусом врачей

В Петербурге собираются создать постоянный мемориал врачам, погибшим в борьбе с коронавирусом. Ранее в городе возникла стихийная Стена памяти, но рядом с ней стали появляться вещи совершенно неуместные.

Это улица Малая Морская, самый центр Петербурга. Здесь всегда много туристов, всегда довольно многолюдно. Здесь же находится городской Комитет здравоохранения и в конце апреля напротив него появился мемориал. Он посвящен медикам, которые погибли, спасая город от коронавирусной инфекции. Сейчас здесь — больше сорока фотографий. Это место стало одним из городских символов этого непростого времени.

Сейчас город постепенно возвращается к жизни, и вот 11 июня здесь начали готовить к открытию летние кафе. Так получилось, что одно из них находится как раз между народной Стеной памяти и комитетом.

Однако коммерсанты в таком соседстве никаких проблем не видят. Таких кафе на Малой Садовой открывается сразу три, работают они здесь год от года и по документам все вроде бы законно, в отличие от самой Стены памяти, которая появилась по инициативе горожан, на бумаге ее просто не существует. Власти города сейчас готовят проект по установке памятника всем врачам Петербурга, настоящим героям, которые, без всякого сомнения, спасли нас. Некоторые — ценой собственной жизни.

"Мы сейчас выбираем место, или это будет здесь на Малой Садовой или это будет в каком-то другом месте в любом случае мы считаем, что необходимо, конечно, создать такой мемориал. Создать памятник врачам, которые спасают нас от эпидемии, которые приняли на себя основной удар, и каждый день спасают горожан, спасают петербуржцев", — заявил Максим Мейксин, глава Центрального района Санкт-Петербурга.

Кроме того, в Петербурге уже появилась новая награда — знак отличия "за доблесть в спасении". Ее будут вручать медицинским работникам, спасателям и другим людям, которые проявили мужество и самоотверженность при спасении жизни и здоровья людей. Первые такие награды будут вручены уже 21 июня, в день медицинского работника.

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