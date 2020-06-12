Майк Помпео поздравил россиян с Днем России

От лица властей Соединенных Штатов госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с отмечаемым 12 июня Днем России.

В частности, глава внешнеполитического ведомства США отметил: "В этот праздник мы отмечаем 30-ю годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, в которой признаны демократические устремления и суверенитет народа России, его многовековая история, культура и традиции, а также его неотъемлемое право на достойную жизнь".

Также в тексте поздравления Майк Помпео отметил вклад СССР в победу во Второй мировой войне и призвал не забывать о том, что сотрудничество союзных держав, в том числе, США и Советского Союза, помогло одержать победу над нацизмом. "Мы никогда не должны забывать, что в конечном итоге именно сотрудничество великих государств, включая две наши страны, положило конец нацистской агрессии в Европе", — подчеркнул он.

День России — государственный праздник, который отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.