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Поправки в Конституцию 37 минут назад

12 июня 202006:23 Екатерина Миронова

Началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию

Началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию

Ямал досрочно приступил к голосованию по поправкам к Конституции. Урны ставят прямо в чумах. В других субъектах Российской Федерации идет подготовка. Нужно учитывать региональные особенности. Так, в Татарстане бюллетени печатают на двух языках — русском и татарском.

Обязательная дезинфекция, маски и перчатки: в труднодоступных районах Ямала началось досрочное голосование о поправках в Конституцию — по всем санитарным правилам. Оленевод Сергей Худи одним из первых в стране принял участие в плебисците. Для него это проявление гражданской ответственности. "Самим надо стараться, а не надеяться и ждать", — говорит он.

Места для голосования организуют прямо в чумах. От стойбища к стойбищу все оборудование и материалы работники избиркомов возят с собой. На этот раз по полярному Уралу перемещаются на вертолете, к некоторым гражданам будут добираться по воде или по земле. "Мы на лодках выезжаем по рекам, где рыбаки. Есть еще у нас населенные пункты на водном транспорте, на лодке. И еще у нас задействован наземный транспорт – вездеход", рассказывает Анастасия Меркель.

Большинство россиян будут голосовать о поправках в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Механизм "Мобильный избиратель" позволяет прийти на участок не по месту прописки, а по месту нахождения. Заявки на такое участие уже подали около 250 тысяч россиян, в том, студент Николай Гуреев. Он сейчас на сессии в Самаре и до 1 июля в родной Мурманск вернуться не успеет.

В большинстве регионов завершили печать бюллетеней, бланки изготовлены по специальной технологии. "Избирательный бюллетень изготовлен с защитной танкерной сеткой зеленого цвета, которая была изготовлена индивидуально. Где-либо изготовить такую сетку невозможно", — объясняет специалист.

В Приморье бланки уже начали отправлять в территориальные избирательные комиссии. В Находку везут 120 тысяч экземпляров, сопровождают ценный груз вооруженные сотрудники, за передвижением следит система "Глонасс".

Исполняющая обязанности начальника производственного отдела управления специальной связи по Приморскому краю Елена Кравченко рассказывает: "Вчера мы приехали с Тернея, Дальнегорска, с северов. Пластун, Чугуевка — во все эти точки отдаленные мы доставляли. Выехали в субботу, у нас маршрут составил три дня, вчера только вернулись".

В Татарстане бюллетени на двух языках — русском и татарском. Напечатано около 3 миллионов бланков — по количеству избирателей в республике. "Мы относимся к этому с большим трепетом, и мы отпечатали на один день раньше и передали в спецсвязь. Они обеспечат абсолютную сохранность бюллетеней", — говорит председатель избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.

На все вопросы о процессе голосования и о сути поправок будут готовы ответить волонтеры Конституции. С понедельника в тех регионах, где позволит санитарная ситуация, на вокзалах и в торговых центрах появятся информационные стенды. Например, в Тюмени установят девять таких точек. Сейчас добровольцы заканчиваются свое обучение. Руководитель Центра развития добровольческого движения города Тюмени Александра Акулина поясняет "Мы должны рассказать волонтерам, какими они должны быть. Рассказать, как они должны общаться с людьми, что у них есть в раздатке, как узнать, где голосовать".

В дни голосования волонтеры Конституции будут непосредственно следить за тем, как проходит процедура голосования. Многие из добровольцев станут общественными наблюдателями.

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