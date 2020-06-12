На звание "Город трудовой доблести" претендует Новокузнецк

В день голосования о поправках в Конституцию в регионах России пройдет сбор подписей за звание "Город трудовой доблести". Претенденты — промышленные центры, которые в годы Великой Отечественной войны работали на победу, помогая фронту продовольствием и техникой. Один из них – Новокузнецк.

Новокузнецк — город, который буквально делал крепче Красную Армию, который давал металл. Приказ освоить производство брони для танков поступил на "Кузнецкий металлургический комбинат" уже на второй день войны. Технологий не было, оборудования тоже, но уже через месяц — пробная плавка, а 1 августа — броня.

Историк Петр Лизогуб рассказывает: "К началу Великой Отечественной войны Новокузнецк уже располагал мощной материальной базой, но производство легированных сталей, из которых можно было делать броню, на КМК составляло не более 2 процентов. Уже в 1942 году кузнецкие металлурги добились того, что кузнецкая сталь начала ровняться немецкой, а чуть позже и превосходить крупповскую".

"Дни и ночи у мартеновских печей..." — слова легендарной песни "День Победы" в большей степени про них, новокузнечан, до которых никто в мире не выплавлял высоколегированную сталь в мартеновских печах. Советские инженеры и сталевары тогда, в первые месяцы войны, задачу решили. Ветеран труда Кузнецкого металлургического комбината, прокатчик Александр Шевляков напоминает: "Более пятидесяти тысяч тяжелых танков было изготовлено из кузнецкого металла, более 100 миллионов тонн снарядов изготовлено из кузнецкого металла, более 45 тысяч самолетов, где применялся кузнецкий металл".

Они и сами были крепки как сталь, про них Владимир Маяковский писал: "Я знаю, город будет, я знаю саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть". "Здоровенные мужики, три класса образования. Но настолько дисциплина была серьезная, что мы моментально учились и ни грамма не отступали назад. Хоть сегодня обратно в комсомол, а завтра хоть на БАМ, хоть на Целину. Мы готовы!" – говорит ветеран труда Кузнецкого металлургического комбината, сталевар Александр Морозов.

Александр Чалков организовал всесоюзные соревнования по скоростной плавке. Только сверхпланового металла этого сталевара хватило бы на десятки танков, десятки тысяч минометов, миллион гранат. Рабочий получил Госпремию и на нее купил оружие для фронта.

Металлургический комбинат, появлению которого по сути обязан современный Новокузнецк, который совершил невиданный подвиг в годы войны, и по сей день градообразующее предприятие. Выстояв в лихие 90-е, пережив реорганизацию, он развивается, идет в ногу со временем. И он по сей день главная гордость и надежда города, его сердце и его будущее.