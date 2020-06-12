12 июня 202006:49

"Погода 24": жара уходит из центральной России в Сибирь

"Погода 24": жара уходит из центральной России в Сибирь

Ливни, грозы, сильный шторм и похолодание. Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей регионов России в выходные. Где атмосферная обстановка будет самой сложной? И когда вернется жара?

Арктическое вторжение набирает обороты! Холодный фронт с северных морей продолжает портить погоду в Европейской части страны. Сегодня он распространит свое влияние на новые регионы. Где еще пойдут дожди, и поднимется шторм? Как будут меняться температурные показатели?

Итак, медленно и неумолимо! Мощный атмосферный фронт продолжает смещаться по Европейской части страны. Его поступь — тяжела. Накануне под влиянием фронтального раздела оказалась уже вся северная половина Русской равнины. И почти везде отмечались ливни, грозы, иногда с градом. Непогода дошагала даже до Урала. А к вечеру накрыло Центр России. В Москве днем еще было солнечно и очень тепло. Впервые в этом году температура превысила отметку в +30 градусов! Но к вечеру обстановка в столичном регионе резко изменилась... Так и хочется воскликнуть: куда ж ты сбежала, июльская погода? И на этот вопрос я сразу же отвечу: сбежала она за Урал.

Волна холода постепенно вытесняет небывалый зной в Сибирь. Так что, например, в Ханты-Мансийском автономном округе и Курганской области столбики термометров поднимались в среду до +33-х. В Тюмени — до +31-го. Все это — рекордные уровни.

Однако, холодный воздух продолжает растекаться по России. Уже сегодня в зоне 30-градусной жары останется лишь крайний юг Сибири. А вот на севере столбики термометров смогут подняться лишь до +10-ти. Такая же картина — и на Европейской территории. Самое сильное похолодание ждет жителей северных и северо-западных районов. А в Центре будет +20-25, на 5-10 градусов прохладнее, чем накануне.

Зона фронта при этом протянется по всей средней полосе вплоть до верховий Енисея. Наиболее сильные осадки мы ожидаем на севере Центрального района, а также на юге Урала и Западной Сибири. В Тюменской, Свердловской областях и Югре их интенсивность может достигать 20-30 мм за сутки.

И там же, в зоне столкновения контрастных воздушных масс, будет усиливаться ветер. В центре Русской равнины возможны порывы до 20 м/с. А еще более мощный шторм ожидается в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, Пермском крае, Башкирии и Ханты-Мансийском автономном округе: местами — свыше 25 м/с.

В Сибири стихия будет бушевать вплоть до воскресенья. И продолжит холодать. Например, в Ханты-Мансийске после сегодняшних +24-х, в выходные ожидается лишь +14-15. С началом новой недели выглянет Солнце, и температурный режим станет возвращаться в рамки климата.

В Европейской части России ливни с грозами станут затихать уже в субботу. Например, в Москве сегодня — еще около +25-ти. А завтра — уже не выше +19-ти. Затем погода станет улучшаться, и начнется потепление. В понедельник-вторник — вновь до +23..25.

Текст: Метеовести

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