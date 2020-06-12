Протесты в США идут на спад

Дональд Трамп настаивает на том, что проводить реформу полиции нет необходимости, и предлагает просто тратить больше средств на обучение стражей порядка. Тем временем, глава Пентагона распорядился изучить действия Нацгвардии в ходе массовых протестов после гибели Джорджа Флойда, а Секретная служба США демонтирует заграждения перед Белым домом.

Полицейского кордона уже нет, металлические заграждения разобраны, протестующих в районе Белого дома почти не осталось, так что доступ на Лафайет-сквер открыт. Стоящую в его центре статую отмыли от надписей, на которые не поскупились демонстранты. Лишь Пенсильвания-авеню — улица непосредственно перед официальной президентской резиденцией — пока частично перекрыта из соображений безопасности. И на асфальте видны надписи с призывами отменить финансирование полиции.

Дональд Трамп, кстати, снова заявил, что не видит в этом необходимости, поскольку не стоит судить обо всех американских полицейских по тем четверым, которые задерживали Джорджа Флойда. А вот на обучение стражей порядка готов потратиться."Мы должны вкладывать больше энергии и ресурсов в обучение полиции, в подбор кадров. Мы должны уважать нашу полицию, заботиться о ней — ведь она защищает нас. Мы заканчиваем подготовку указа, который будет служить стимулом для полицейских управлений по всей стране соответствовать самым современным профессиональным стандартам применения силы", — заявил президент США.

Насколько правомерно стражи порядка используют силу в ходе демонстраций, решили разобраться в Пентагоне. Глава ведомства поручил изучить действия бойцов Нацгвардии, а президент Трамп призывает губернатора штата Вашингтон ввести их в Сиэтл, где митингующие заняли один из центральных районов города и объявили его автономной зоной.

Протесты в Сиэтле в основном носят мирный характер — с танцами и просмотром фильмов. Но глава Белого дома повторяет: "Не позволим анархистам оккупировать город". Тем временем, в Лос-Анджелесе расследуют полсотни жалоб на действия полицейских, а в Чикаго, наоборот, уличили стражей порядка в бездействии во время погромов. Глава Департамента полиции Чикаго Дэвид Браун негодует: "Давайте пока перестанем говорить о хороших офицерах и обратим внимание на тех, кто своей безответственностью нас позорит. Если вы умудряетесь спать во время бунта, то что вы делаете на работе в обычную, спокойную смену?"

Несмотря на то, что протесты в США уже заметно утихли, некоторые активисты пытаются подлить масла в огонь и намеренно создают конфликтные ситуации. Например, они не дают проехать водителям, пока те не произнесут вслух фразу "Жизни черных имеют значение".

А в Миннеаполисе, где и произошло убийственной задержание Джорджа Флойда, группа полицейских опубликовала открытое письмо, в котором осудила действия своего теперь уже бывшего коллеги Дерека Шовина. Именно он придавал коленом шею Флойда. Авторы письма заявили, что Шовин вел себя недостойно звания человека, и теперь они стремятся сделать все возможное, чтобы вернуть себе доверие жителей Миннеаполиса и всех американцев.