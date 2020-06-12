УЕФА определился с форматом и локациями для доигровки еврокубкового сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение по ситуации с доигровкой текущего еврокубкового сезона, прерванного из-за пандемии. Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут сыграны по новому формату.



Ответные матчи 1/8 финала в обоих турнирах состоятся там же, где и были запланированы, сообщает Sky Sport Italia. А начиная со стадии 1/4 финала Чемпионская и европейские лиги будут проходить в формате "Финала восьми".



Отличие у турниров одно — локации. Если финальная часть Лиги чемпионов будет проходить в Лиссабоне, то участники "Финала восьми" Лиги Европы сыграют в одном из городов Германии.



Кроме того, определилась судьба и Суперкубка Европы. Матч за трофей состоится в Будапеште. А вот оставшиеся матчи женской Лиги чемпионов будут сыграны в Испании.